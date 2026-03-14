Teresa Portela dará un ciclo de charlas en colegios de la provincia

La siete veces olímpica Teresa Portela impartirá una serie de charlas en colegios de la provincia dentro de una iniciativa auspiciada desde la Diputación de Pontevedra. Después del éxito de la experiencia en 2024, el ente provincial se aliará con la palista canguesa para que esta visite diez centros educativos en los que hablará de su recorrido deportivo y vital.

«Es una de las grandes embajadoras de nuestra provincia, un referente único que puede transmitir estos valores y la importancia del deporte y del territorio», manifestó el presidente de la Diputación, Luis López.