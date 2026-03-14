Suspendida la regata de Domaio por la evacuación de un remero

La quinta edición de la Bandera de Bateles Comunidade de Montes de Domaio fue suspendida hoy cuando se estaban disputando las mangas de categoría juvenil masculina después de que uno de los remeros de la Sociedad Deportiva Tirán se encontrase indispuesto en plena regata. El joven, que habitualmente desempeña las funciones de patrón, pero que en esta ocasión estaba remando, comenzó a encontrarse mal durante la disputa de uno de los largos, hasta sufrir un ligero desvanecimiento.

Tras ser trasladado a tierra fue atendido por los sanitarios que atendían el desarrollo de la prueba y, a pesar de estar consciente, se decidió que fuese trasladado a un centro hospitalario de Vigo para realizarse pruebas y conocer tanto el alcance como las causas de su dolencia. El joven fue dado de alta a media tarde y descansa ya en su domicilio.

El incidente obligó a que se desplazase la ambulancia del lugar de la regata, por lo que la organización, que corría a cargo de la Sociedad Deportiva Samertolaméu, decidió suspender el resto de las regatas atendiendo al protocolo de seguridad que impide la competición sin la presencia de una ambulancia, lo supuso que categorías como la sub 23 y la sénior no llegasen a competir, y que en juveniles únicamente se completase una de las tandas.

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Así, y atendiendo a las pruebas que sí se disputaron, la SD Tirán se llevó la bandera femenina y la SD Samertolaméu la masculina. Por categorías Tirán venció en alevín femenino y Samertolaméu en el masculino; Vila de Cangas se impuso en infantil masculino y Meira en el femenino; y en cadetes Mecos A marcó el mejor tiempo en féminas mientras que Chapela A lo hizo en hombres. En la única tanda de juveniles Vila de Cangas se impuso en féminas.