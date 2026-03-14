El Frigoríficos, a recuperar la magia como local ante el Torrelavega

Recuperar la magia como local y sumar un triunfo que le permita irse al parón en una situación relativamente tranquila. Ese es el doble objetivo del Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que esta tarde (17.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del castellanoleonés Colmenero Guillén y del valenciano Iniesta Castillo) afronta ante el Bathco Torrelavega. El conjunto cangués quiere darle continuidad a la importante victoria de la semana pasada en Guadalajara para alejarse de la zona de peligro, reconciliándose con un O Gatañal en el que solamente ha sumado cuatro puntos en lo que va de temporada. Una cifra pírrica para la historia de amor del Cangas son su pabellón fetiche.

«Sin duda que ganar en casa es nuestro absoluto deseo. Es cierto que hemos podido dedicarle a la afición dos buenos triunfos a domicilio en Huesca y Guadalajara, pero aunque esos puntos valen igual, está claro que en casa tenemos que hacernos más fuertes y regulares», explica Quique Domínguez. Todo ello a pesar de que enfrente estará una de las escuadras más potentes del campeonato, por mucho que los cangueses ya la sorprendieran en la primera vuelta en tierras cántabras.

"Máxima confianza"

«Son las dos cosas. Primero hay que ser realista y saber que ganarles dos veces en la misma temporada es complicado. Ellos tendrán la espinita clavada y en nuestro ánimo está repetir resultado y actuación de la primera vuelta», afirma el preparador pontevedrés, que destaca del rival «su plantilla muy potente, están en un gran momento de forma, jugando a un ritmo muy alto y nos van a exigir mucho». Pero subraya que «afrontamos el partido con la máxima confianza».

La única baja en los de Quique Domínguez es la de Samu Pereiro. Javi García arrastra molestias en el hombro que no le impedirán estar entre los elegidos. El pivote ha acelerado los plazos de recuperación de su grave lesión en el hombro, pero al no estar al cien por cien acaba pagando los sobreesfuerzos. Más allá de la situación laboral de Arón, que le impide entrenar con la misma asiduidad que sus compañeros, el resto del equipo está en perfectas condiciones. Son fijos en la lista los porteros Mateo y Panjan; los centrales Pérez y Santi; los laterales Gayo, Rivero, Ludman y Valderhaug; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Arnau, Gallardo, Fuentes y D’Antino. Iago o Juan Rodríguez completarían la convocatoria.

Llamamiento a la afición para recibir al equipo en la previa

El Cangas ha querido darle una especial importancia al duelo de esta tarde ante el Bathco Torrelavega, recuperando la esencia de las grandes tardes de balonmano en O Gatañal, con una previa desde las 14 horas y un recibimiento especial al equipo a su llegada al pabellón de O Gatañal.

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La Vermú Session programada por el club contará con pulpeiro y un menú gastronómico a base de bocadillos, pizzas, empanadas y otros productos. De la ambientación musical se encargará el DJ RB3N hasta que a las 15.30 se haga el recibimiento a la plantilla. Luego habrá dos bingos, un primero con cartones repartidos entre los participantes en la recepción, y un segundo con cartones por cada cinco euros de consumición en la cantina. Los premios de ambos serán sendas camisetas, una retro y otra rosa por el cáncer de mama.