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Balonmano / Primera Nacional

El Bueu Atlético persigue la «machada» ante el Lanzarote

Los de Luis Montes encadenan cuatro triunfos en las cinco últimas semanas | Pedro se cae de la convocatoria buenense

Roque en un duelo anterior.

Roque en un duelo anterior. / SANTOS ÁLVAREZ

Redacción

Bueu

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Rodríguez Tesouro y Rivera Senra) al Lanzarote en busca de una sorpresa que le permita mantener la buena línea mostrada en las últimas semanas, en las que ha logrado cuatro victorias en cinco encuentros, la última de ellas el pasado sábado a domicilio ante el Teucro.

La escuadra que dirige Luis Montes tendrá enfrente al segundo clasificado de la categoría y uno de los máximos favoritos a disputar la fase de ascenso junto al Novás. Los canarios llegan, además, en un momento de forma extraordinario después de haber sumado nueve triunfos y un empate en las últimas diez jornadas de competición.

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El técnico del cuadro buenense ha convocado para este duelo a los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri, Vicente Enrique y Martiño; los pivotes Rubén y Asier; y los primeras líneas Samu, Roque, Brais, Gándara, Pepe, Martín y Munín. Pedro se cae de la lista por motivos laborales.

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