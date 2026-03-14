Liga Keniata Moaña
As de Guía y Lirón Store, al frente de sus respetivas categorías
El vigente campeón de Primera suma 21 puntos pero con más partidos que sus rivales
Redacción
El Restaurante As de Guía y el Lirón Store son los respectivos líderes de la Primera y la Segunda División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña tras la disputa de la novena jornada de competición. El As de Guía goleó 8-0 al Decoraciones Fernández y suma 21 puntos por los 18 de Getelec/Soluzión Enerxética y de Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña, que han disputado uno y dos encuentros menos que su rival.
Este fin de semana los resultados fueron Northcoast Barbershop/Orquesta Magos 6-Getelec 8; Crispametal 3-Bar Moaña 5; A Camelia/A Carriola 7-Fulming/Bar Royal 2; y RB Academy 2-Persianas Morrazo 6.
En la categoría de plata fueron estos: Inmobiliaria Grupró 3-Semilla Negra/Tiembla Maruxa 2; Fermonavi/Nexohaüs 4-Malasangre Hair Studio 3; Bar Anxo 8-Rápido de Jalleira 0; A Chalana de Kuman 2-Piscicasa FC 5; Máikel&Best 6-Kanillas Athlétic 3; y Electricidad Bermúdez 3-Lirón Store Bueu 3. Lirón Store Bueu suma 22 puntos por los 21 de Fermonavi e Inmobiliaria Grupró.
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