Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Liga Keniata Moaña

As de Guía y Lirón Store, al frente de sus respetivas categorías

El vigente campeón de Primera suma 21 puntos pero con más partidos que sus rivales

Redacción

Moaña

El Restaurante As de Guía y el Lirón Store son los respectivos líderes de la Primera y la Segunda División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña tras la disputa de la novena jornada de competición. El As de Guía goleó 8-0 al Decoraciones Fernández y suma 21 puntos por los 18 de Getelec/Soluzión Enerxética y de Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña, que han disputado uno y dos encuentros menos que su rival.

Este fin de semana los resultados fueron Northcoast Barbershop/Orquesta Magos 6-Getelec 8; Crispametal 3-Bar Moaña 5; A Camelia/A Carriola 7-Fulming/Bar Royal 2; y RB Academy 2-Persianas Morrazo 6.

Noticias relacionadas

En la categoría de plata fueron estos: Inmobiliaria Grupró 3-Semilla Negra/Tiembla Maruxa 2; Fermonavi/Nexohaüs 4-Malasangre Hair Studio 3; Bar Anxo 8-Rápido de Jalleira 0; A Chalana de Kuman 2-Piscicasa FC 5; Máikel&Best 6-Kanillas Athlétic 3; y Electricidad Bermúdez 3-Lirón Store Bueu 3. Lirón Store Bueu suma 22 puntos por los 21 de Fermonavi e Inmobiliaria Grupró.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  2. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  3. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  4. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  5. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  6. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  8. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra

¿El último derbi de Isma y Ana?

¿El último derbi de Isma y Ana?

Las hipotecas ofrecen en Vigo cuotas mensuales más asequibles que un alquiler, pero con un claro hándicap: el elevado desembolso para la entrada

Las hipotecas ofrecen en Vigo cuotas mensuales más asequibles que un alquiler, pero con un claro hándicap: el elevado desembolso para la entrada

Regreso a La Cartuja 25 años después

Regreso a La Cartuja 25 años después

Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia

Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia

La comarca de Pontevedra suma 150 denuncias en un año por vertidos ilegales al mar o a ríos

La comarca de Pontevedra suma 150 denuncias en un año por vertidos ilegales al mar o a ríos

Galicia nunca tuvo tantos caseros, 121.000, y solo un tercio son jubilados con una pensión media de casi 1.500 euros

Galicia nunca tuvo tantos caseros, 121.000, y solo un tercio son jubilados con una pensión media de casi 1.500 euros

Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular

Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular

La presión asistencial llega a la privada: la demanda de diagnósticos por TDAH y autismo eleva las esperas en clínicas gallegas

La presión asistencial llega a la privada: la demanda de diagnósticos por TDAH y autismo eleva las esperas en clínicas gallegas
Tracking Pixel Contents