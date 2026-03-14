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Fútbol / Tercera RFEF

El Alondras pone a prueba su nivel en el campo del líder

Los rojiblancos, en un buen momento, se miden a un Compostela que ha perdido la vitola de intratable | Martín Rafael es baja por acumulación de tarjetas

Guille en una acción del partido contra el Estradense.

Guille en una acción del partido contra el Estradense. / Gonzalo Núñez

César Collarte

Cangas

El Alondras pondrá a prueba su nivel y su buen momento de forma en el encuentro que esta tarde (18 horas, campo Vero Boquete-San Lázaro) afronta ante el líder de la categoría, el Compostela. El conjunto cangués aspira a sumar algo positivo en este complicado desplazamiento para seguir alimentando sus opciones de colarse en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF. Los de O Morrazo son sextos con 34 puntos, los mismos que un Céltiga que es quinto y que ostenta la última de las plazas de promoción.

«Vamos sin complejos porque estamos compitiendo con todo el mundo. Nuestra idea es poder puntuar para mantenernos arriba, para no descolgarnos ahora que llegan estas semanas con tres partidos», señala el técnico rojiblanco, Rafa Villaverde. Lo cierto es que la marcha del Alondras en 2026 está siendo notable. Desde que comenzó el año los rojiblancos solamente han cedido una derrota, la de la visita al Noia (2-1). En los otros siete encuentros su balance ha sido de cuatro victorias y tres empates. Números que le han permitido soñar con estar entre los mejores de la categoría.

Enfrente estará un Compostela lejos del equipo arrollador de principios de temporada, en una minicrisis de resultado que le ha llevado a ganar solo uno de sus últimos seis partidos, el del Céltiga (2-1). En el resto empató con Boiro (2-2) y Cambados (0-0) y perdió frente a Barco (2-0), Silva (2-1) y Lugo B (1-0). Eso sí, Villaverde matiza que «en casa mantienen la misma línea, con nueve victorias y dos empates en once partidos», más allá del poderío de una plantilla diseñada para dar el salto a la Segunda RFEF. «Seguro que querrán reivindicarse y salir de este bache», subraya.

Dosificación de esfuerzos

El potencial de los santiagueses no asusta a un Alondras que, recuerda Villaverde, fue la única escuadra capaz de frenar –con un empate– al colíder Arosa en la segunda vuelta. Los cangueses no llegarán al completo al Vero Boquete. Faltará uno de sus hombres más inspirados en la faceta ofensiva, Martín Rafael, que deberá cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. El resto debería estar listo en una convocatoria en la que el preparador moañés se llevará a algún juvenil para completarla.

Villaverde comenzará a regular esfuerzos en una plantilla que deberá dar el do de pecho en las próximas semanas, en las que la concentración de partidos será notable. Tras el choque de hoy ante los compostelanistas, el Alondras se medirá el jueves al Barco en el Iago Aspas Juncal y el domingo al Boiro a domicilio. Luego habrá una semana normal para enfrentarse el domingo 29 al Cambados en casa antes de afrontar una doble salida el 2 y el 5 de abril ante el Somozas y el Céltiga, respectivamente. «Es importante mantenerse vivos, el año pasado se perdieron parte de las opciones de estar arriba en estas jornadas semanales», señala el técnico moañés. Echar mano de profundidad de banquillo, repartir minutos y tener una pizca de suerte con lesiones y sanciones serán determinantes.

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Pero todo comenzará hoy en un campo difícil y un rival más aún. Los cangueses intentarán imponer su estilo ofensivo y apretar a un Compostela cuya presión por los resultados es mayor.

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