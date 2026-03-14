El ADFS Bueu quiere romper su mala racha en la visita del Pazos

El ADFS Bueu quiere aprovechar el encuentro de esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) ante el Pazos de Borbén para romper el pequeño bache de resultados en el que se halla, que le ha llevado a perder sus dos últimos encuentros, ambos ante conjuntos de la zona alta como Cidade de Narón y Outeiro de Rei.

Los buenenses se hallan, no obstante, en un buen momento, lo que les hapermitido afianzarse en la zona templada de la tabla y alcanzar los 31 puntos, con un amplio colchón de 10 sobre el descenso, marcado por el Vianariño. Son cinco victorias en las últimas ocho semanas, con derrotas por la mínima ante el citado Outeiro de Rei y ante el líder Composala.

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Los de Ricardo Sanjorge son décimos y tienen la oportunidad que alcanzar a su rival, que lleva a Bueu octavo con 33 puntos.