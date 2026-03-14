Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Fútbol Sala / Tercera División

El ADFS Bueu quiere romper su mala racha en la visita del Pazos

Los de Ricardo Sanjorge, en la zona templada, vienen de sumar dos derrotas

Redacción

Bueu

El ADFS Bueu quiere aprovechar el encuentro de esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) ante el Pazos de Borbén para romper el pequeño bache de resultados en el que se halla, que le ha llevado a perder sus dos últimos encuentros, ambos ante conjuntos de la zona alta como Cidade de Narón y Outeiro de Rei.

Los buenenses se hallan, no obstante, en un buen momento, lo que les hapermitido afianzarse en la zona templada de la tabla y alcanzar los 31 puntos, con un amplio colchón de 10 sobre el descenso, marcado por el Vianariño. Son cinco victorias en las últimas ocho semanas, con derrotas por la mínima ante el citado Outeiro de Rei y ante el líder Composala.

Noticias relacionadas

Los de Ricardo Sanjorge son décimos y tienen la oportunidad que alcanzar a su rival, que lleva a Bueu octavo con 33 puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  2. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  3. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  4. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  5. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  6. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  8. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra

El Frigoríficos, a recuperar la magia como local ante el Torrelavega

El Frigoríficos, a recuperar la magia como local ante el Torrelavega

Los dueños de pisos en alquiler crecen por la buena ocasión de negocio

Los dueños de pisos en alquiler crecen por la buena ocasión de negocio

Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

El Mariscos Antón Cortegada busca la decimosexta victoria ante el Arxil en un derbi autonómico clave

El Mariscos Antón Cortegada busca la decimosexta victoria ante el Arxil en un derbi autonómico clave

El Club Vigo cierra el año en busca de la quinta plaza

El Club Vigo cierra el año en busca de la quinta plaza

Ourense con bata blanca: los mejores químicos de la provincia se deciden en el campus

Ourense con bata blanca: los mejores químicos de la provincia se deciden en el campus

Los médicos de Porriño soportan 180 servicios al día los fines de semana

Los médicos de Porriño soportan 180 servicios al día los fines de semana

Tui impulsa la reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada

Tui impulsa la reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada
Tracking Pixel Contents