Recepción en Bueu a Abel Moreira por el oro en el Nacional

Un momento de la recepción a Abel Moreira. / FDV

Redacción

Bueu

El taekwondista Abel Moreira fue recibido oficialmente por el Concello de Bueu como homenaje al reciente título logrado en el Campeonato de España de Poomsae, Freestyle y Taekwondo Adaptado, celebrado en Sevilla el pasado 21 de febrero.

Moreira, que empezó a entrenar en septiembre en esta modalidad, recibió una placa conmemorativa.

