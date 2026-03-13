Recepción en Bueu a Abel Moreira por el oro en el Nacional

El taekwondista Abel Moreira fue recibido oficialmente por el Concello de Bueu como homenaje al reciente título logrado en el Campeonato de España de Poomsae, Freestyle y Taekwondo Adaptado, celebrado en Sevilla el pasado 21 de febrero.

Moreira, que empezó a entrenar en septiembre en esta modalidad, recibió una placa conmemorativa.