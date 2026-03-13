Taekwondo Adaptado
Recepción en Bueu a Abel Moreira por el oro en el Nacional
Redacción
Bueu
El taekwondista Abel Moreira fue recibido oficialmente por el Concello de Bueu como homenaje al reciente título logrado en el Campeonato de España de Poomsae, Freestyle y Taekwondo Adaptado, celebrado en Sevilla el pasado 21 de febrero.
Moreira, que empezó a entrenar en septiembre en esta modalidad, recibió una placa conmemorativa.
