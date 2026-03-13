El Marcolfo mantiene el liderato y Balea Dous y Espita siguen en podio

El Marcolfo de Pedro Martínez (Real Club Náutico Rodeira) mantiene el liderato de la Clase Open Nordés Velería después de la disputa de la cuarta prueba de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra, organizada por el Real Club de Mar de Aguete. La cita sirvió para confirmar asimismo los puestos de podio del Espita de José Luis Lastra (CN Beluso) y del Balea Dous de Luis Pérez (RCN Rodeira), en la Clase 4 Murimar y la Clase 3 Abanca, respectivamente.

Las más de 50 embarcaciones en liza compitieron con un viento norte de 15 nudos de intensidad media en un recorrido de entre 6 y 12 millas en función de la clase. En la 1 la ausencia del Corsario fue aprovechada por el Barbafeita-Wave Fit de Santiago González (CN Portonovo) para adjudicarse la victoria y auparse al liderato de la categoría. En Clase 2 Vanguard venció el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo), lo que le vale para situarse segundo en un ranking que encabeza el Maracaná de Carlos García (RCM Aguete).

En Clase 3 Abanca venció el Travesío de Beatriz Abalo (RCN Sanxenxo) para ponerse líder en una clasificación en la que el Balea Dous de Luis Pérez es tercero. En Clase 4 ganó de nuevo el Estrella de Martín Amorín (CD Alagua) y lidera la tabla por delante del Espita de José Luis Lastra (CN Beluso). En la clase Open Nordés Velería ganó el Berlinguiño II de Andrés Campos (RCN Sanxenxo) para ponerse segundo en la general tras el Marcolfo de Pedro Martínez. Ziralla Primero, Daikiri e Iasi encabezan las restantes clases de Tripulación Reducida, Clásicos y Veteranos Efectos Navales Jesús Betanzos y Clásicos y Veteranos Landín Informática.

La próxima cita de la Interclubes será el día 21, organizada por el Puerto Deportivo de Combarro.