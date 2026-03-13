Gimnasia Rítmica
El In Mare consigue cinco podios en Baltar
El club cangués logró un oro con el equipo infantil y cuatro medallas individuales
Redacción
Cangas
El Club In Mare de Gimnasia Rítmica arrancó la temporada consiguiendo un total de cinco podios en el torneo organizado el pasado fin de semana por el Club Pontus Veteris en el pabellón de Baltar, en Sanxenxo. Noa Sarandeses y Rami García fueron primeras en sus respectivas categorías, al igual que el conjunto infantil N2. El equipo alevín de promoción logró una plata y Alana Otero completó la cosecha con un bronce. El infantil escolar fue sexto.
La entidad con sede en Cangas cuenta este año con unas 70 deportistas entre club y escuelas.
