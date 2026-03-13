El Automanía Luceros acaricia media salvación

Las victorias cosechadas ante Culleredo y Calvo Xiria en las dos últimas jornadas han impulsado al Automanía Luceros en la tabla clasificatoria de la Primera Nacional. El conjunto que dirige Adrián Méndez ha abierto un hueco de siete puntos con respecto a las posiciones de descenso y tiene media permanencia en el bolsillo. El principal objetivo de la temporada –más allá de la formación y promoción de jugadores– está muy cerca de cumplirse.

«Creo que la distancia que tenemos debería ser suficiente para la permanencia», señala el entrenador de los cangueses, que desgrana un calendario que considera propicio para seguir puntuando. «Nos queda aún jugar con el Cañiza en casa, y el último partido de Liga con el Ingenio. Ahora nos vienen Teucro y Bueu Atlético, a los que les tenemos muchas ganas. Y fuera Lalín es un equipo que se nos da bien y con Reconquista hay afán de revancha por el encuentro de la primera vuelta», manifiesta.

El filial del Frigoríficos suma 18 puntos en su casillero, con siete sobre Ribeiro y Cañiza, que ocupan las plazas de descenso. Entre medias se sitúan Tacoronte y Porriño con 14. «El Ribeiro lo tiene difícil porque no está puntuando nada», apunta Méndez. El calendario de los de Ribadavia tampoco les permite ser excesivamente optimistas, ya que solo jugarán dos duelos en su feudo, ante Lanzarote y Gáldar, y deberán rendir visita a Porriño, Bueu Atlético, Tacoronte y Novás. El Cañiza tampoco tendrá un camino de rosas, con Culleredo, Teucro y Reconquista en casa, y visitas a Xiria, Luceros y Bueu Atlético. «Se han reforzado pero tampoco han conseguido un rendimiento inmediato», dice el técnico del Luceros.

"Cuanto más difíciles se ponen las cosas, mejor"

La reacción del filial cangués llegó ante el Culleredo para romper una racha de ocho encuentros sin ganar, y se confirmó este fin de semana en Carballo, una cancha complicadísima en la que los de Méndez vencieron a pesar de las ausencias de Mateo, Martín Fuentes, Juan Rodríguez y Denís. «Cuanto más difíciles se nos ponen las cosas, más sacamos el juego y el rendimiento», destaca.

Una de las claves ha estado en la defensa. «Ya defendimos muy bien el día del Novás, pero ante ese equipo es complicado hacerle frente. Repetimos con Culleredo y también en Carballo, con un gran bloque central», afirma. Todo ello con un enorme despliegue de juventud, con hasta cuatro juveniles en la lista. «Es una barbaridad. Xurxo y Christian jugaron en los extremos e hicieron un partidazo, al igual que William y Dimitri», subraya. Entre los cuatro anotaron 18 goles, casi la mitad de los 40 de su equipo en la victoria por 31-40 ante el cuarto clasificado de la Primera Nacional.

Para este fin de semana Méndez podría recuperar a Mateo, Fuentes y Juan, pero perderá a Salva, con una rotura fibrilar.