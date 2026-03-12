Recibimiento, sesión vermú y bingo para blindar O Gatañal

Casi un año después de la última experiencia en el encuentro de la pasada temporada ante el Bidasoa, el Frigoríficos del Morrazo recuperará el espíritu de las previas. Lo hará en el duelo de este sábado ante el Bathco Torrelavega con la intención de generar la atmósfera propicia para blindar O Gatañal en un duelo que, si bien no es ante un rival directo, podría suponer un importante espaldarazo tanto a nivel de puntos como anímico de cara a la apretada lucha por la permanencia en la Liga Nexus Asobal. Ganar es la aspiración para alcanzar el parón del campeonato con un plus de tranquilidad.

«Nuestra idea es que el balonmano vaya más allá de los 60 minutos del partido», señalan desde la entidad que preside Alberto González. Y es que si el partido está fijado para las 17.30 horas, el arranque de la jornada en los aledaños de o Gatañal será a las dos de la tarde, con una «Vermú Session» que contará con pulpeiro y el Dj local RB3N pinchando en directo para amenizar la espera. Bocadillos, empanadas, bebidas... Todo será servido en una improvisada romería prebalonmanística que tendrá uno de sus puntos culminantes en el recibimiento al equipo, previsto para las 15.30 horas.

"Recuperar el hermanamiento entre afición y jugadores"

El club hace un llamamiento a la afición a que acuda a ese momento para insuflar toda la energía posible a un Cangas que tendrá enfrente a uno de los gallitos de la categoría, que, además, llegará con ganas de revancha tras la victoria de los de Quique Domínguez en cancha cántabra. «Queremos recuperar ese hermanamiento entre los aficionados y los jugadores», afirman. Habrá premio para los que asistan a ese acto, ya que se repartirán entre ellos cartones para jugar un bingo en el que el premio gordo será una camiseta retro del equipo cangués.

Más adelante, a las 17 horas, habrá un segundo bingo, con cartones repartidos por cada cinco euros de gasto en la cantina. Los premios serán diversos, aunque el más especial de ellos será la camiseta rosa conmemorativa de la lucha contra el cáncer de mama de Adicam, una pieza casi de coleccionismo.

«Sabemos que deportivamente es un partido muy complicado, pero torres más altas han caído»», afirman desde el club antes de manifestar que «para nosotros es una final. Queremos darle la importancia que se merece a este partido». La situación clasificatoria, con mínimas distancias entre los equipos de abajo, obliga a ello.

El central Manu Pérez, en el Siete Ideal de la Jornada

El vital triunfo del Frigoríficos del Morrazo ante el Guadalajara ha traído consigo un reconocimiento al jugador más determinante a nivel ofensivo de los cangueses en ese partido. El central Manu Pérez, con un pleno de acierto en el lanzamiento (8/8) ha entrado en el Siete Ideal de la Jornada 20 de la Liga Nexus Asobal.

El jugador moañés comparte distinción en ese mejor equipo del fin de semana con los extremos ademaristas Sergio Sánchez y Gonzalo Pérez, el portero del FC Barcelona Emil Nielsen, los laterales Albizu (Alicante) y Fis (Granollers), y el pivote Marcio Silva (Torrelavega).

Noticias relacionadas

Es la sexta ocasión en la que un jugador del Cangas entra en el Siete Ideal de la Jornada. Anteriormente lo hicieron Santi López (jornada 3), D’Antino (y a la postre MVP de la jornada 6), Rivero (10), Arnau Fernández (14) e Ivan Panjan (15).