Rafa Vázquez: ·«El descenso estará entre cinco equipos»

Con la relativa tranquilidad de haber salido del descenso justo antes de medirse al líder. Así afronta la semana un Club Deportivo Moaña revitalizado tras haber roto una negativa racha que le llevó a encadenar cinco semanas sin ganar. «Al final fueron resultados, porque las sensaciones no eran tan malas», señala el preparador celeste, Rafa Vázquez.

Los moañeses vienen de sumar un empate a domicilio ante el Lemos y una victoria frente al Valladares. En Monforte, dice, «hicimos un partido muy completo y a nadie le hubiese extrañado que ganásemos ese partido». Pero frente a los vigueses admite que «la primera parte fue de ellos. Estuvimos muy desorganizados, quizás nos vino mal marcar tan pronto». En la segunda, sin embargo, «ya fue diferente y ya se vio al equipo que queremos ser. Nos está costando mucho ser regulares».

La escuadra celeste suma 27 puntos en la decimosegunda plaza de la categoría. Son los mismos que tiene el Cented Academy y uno más que Choco y Alertanavia, este último ya en zona de descenso. Incluyendo en la ecuación al Tyde –antepenúltimo con 23 puntos– son cinco equipos para repartirse dos plazas de descenso directo. Beluso (34), Villalonga (35) y Valladares (35) parecen estar ya muy alejados, y el Sporting Celanova (20) también semeja estar un poco lejos, al menos de momento, de abandonar los puestos de peligro.

«Creo que estará la pelea entre nosotros, pero sin perder de ojo a la Sarriana, que puede provocar algún arrastre», advierte. Los lucenses están en la zona baja de la Segunda RFEF y su hipotético descenso supondría la caída de un equipo más desde Tercera, pudiendo afectar a la Preferente Sur. La fe de Rafa Vázquez es inquebrantable. «Vamos a lograrlo», repite. La primera cita pasa por el Atios, líder de la categoría, que visita el Iago Aspas Juncal el domingo. «Primero tenemos que recomponer el equipo, porque tenemos muchas bajas», afirma. Javi Domingo por sanción, y Samu, Villar y posiblemente Chisco por lesión se perderán el duelo. «El equipo está animado, trabajando muy bien y la visita del líder es un plus. Queremos ganarles, no porque vayan primeros, sino antes de nada por la necesidad que tenemos de hacerlo», subraya.

Clave será el mantener la portería a cero. «Estamos encajando gol siempre. En las cinco jornadas anteriores a esta última empezamos siempre por debajo en el marcador», señala el entrenador del Moaña, que reconoce que «no nos cuesta generar ocasiones, pero sí nos cuesta hacer goles».