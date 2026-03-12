Óscar Nogueira, «Oki», llega para salvar a un Bueu en caída libre

El Club Deportivo Bueu ha cerrado la incorporación para su banquillo del técnico Óscar Nogueira Fernández, «Oki», que reemplaza en el cargo a Iosu Villar, dimitido después de una nefasta racha de resultados, con seis derrotas consecutivas. Los buenenses han caído hasta la decimoprimera posición de la tabla, con solamente cuatro puntos por encima del descenso.

Oki tuvo una larga carrera como jugador en las categorías inferiores del Alondras para jugar posteriormente en Domaio y Rápido Bahía. Después comenzó su faceta de técnico en diferentes equipos de la Escuela de Fútbol Base Cangas. Actualmente estaba entrenando al conjunto juvenil, una tarea que compaginará con la de la dirección del equipo sénior del Bueu en la Segunda Futgal. En esta aventura estará acompañado por su segundo, Darío.

Noticias relacionadas

El nuevo preparador del cuadro buenense ya trabajó el martes con sus pupilos y se estrenará en partido oficial este mismo fin de semana. Los de O Morrazo reciben el domingo a partir de las 17 horas al Monteporreiro, líder de la categoría con 48 puntos.