El Frigoríficos ata al central Manu Pérez hasta 2028

En paralelo al paso de gigante que supuso la victoria en Guadalajara para su lucha por la permanencia, el Frigoríficos del Morrazo continúa trabajando en los despachos para allanar el camino de su proyecto futuro. El club que preside Alberto González ha oficializado la continuidad del central Manu Pérez, que se convierte de este modo en la sexta renovación de la escuadra canguesa después de las de Ivan Panjan, Martín Gayo, Arnau Fernández, Santi López y Javi García. El mayor talento salido de la cantera morracense en los últimos años se compromete por dos campañas, hasta 2028, en lo que supone consolidar la firme apuesta hecha este año por un elemento llamado a ser el jugador franquicia a nivel ofensivo del Cangas.

«Es el mejor ejemplo del gran trabajo de cantera que se está llevando a cabo desde hace muchos años en nuestro club, un jugador criado en Cangas con unas cualidades pocas veces vistas antes aquí», señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. El dirigente no escatima elogios para un jugador «con desequilibrio en el uno contra uno, potencia en el lanzamiento y una calidad impropia para su edad». Y sentencia asegurando que «si sigue trabajando como hasta ahora y es ambicioso, creemos que aún estaremos lejos de ver su techo».

Manu Pérez es agarrado por David Fernández en el partido entre el Cangas y el Nava. / Santos Álvarez

La actual está siendo la temporada de consagración del primera línea moañés, que llegó con tan solo ocho años para formar parte de la base del club y que ha ido quemando etapas de forma progresiva hasta asaltar el primer equipo. La salida de Rajmond Toth le ha servido para dar un paso adelante y ya es el máximo goleador del Cangas este año con 79 dianas, las mismas que el extremo Nicolo D’Antino, una cifra que supera ampliamente los 56 anotados conjuntamente en las cinco campañas anteriores. Los nueve tantos marcados ante Caserío Ciudad Real, Puente Genil y Cuenca son sus mejores registros en esta Liga, por encima de los ocho –sin fallo, eso sí–, marcados el pasado fin de semana ante el Guadalajara.

Objetivo: «Seguir creciendo»

El primera línea moañés manifestó su orgullo «por renovar y sentir la confianza del club donde he crecido», destacando el proceso de aprendizaje en cada una de las categorías, así como el hecho de poder servir de ejemplo a las siguientes generaciones. «Es ilusionante que puedan ver que alguien que empezó como ellos puede llegar al primer equipo. Ojalá les sirva de motivación para seguir esforzándose y creer que, con trabajo y constancia, es posible conseguirlo», afirma.

A nivel personal recuerda su debut con 16 años ante el Barcelona como «un sueño cumplido que nunca olvidaré» y se muestra satisfecho por estar entre los máximos goleadores del equipo este año, algo que achaca «al resultado del trabajo en equipo». Después de unos años en los que las lesiones frenaron su progresión, el moañés parece haber encontrado por fin la continuidad que necesitaba. «Me estoy encontrando bien. Han sido años de altibajos por las lesiones, pero también me han servido para aprender, tanto dentro como fuera de la pista», dice, antes de añadir que «ahora me siento físicamente bien y con mucha confianza dentro del equipo. Intento aprovechar cada minuto y ayudar en todo lo que puedo». De cara al futuro apunta que «mi objetivo es seguir creciendo como jugador aquí y ayudar a que el club siga compitiendo en la máxima categoría del balonmano español».