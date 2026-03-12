Los clubes del sur se dan cita en Domaio.

La Sociedad Deportiva Samertolaméu organiza el sábado la quinta edición de la Bandera Comunidades de Montes de Domaio, con la presencia de todos los clubes de la Territorial Sur. La cita dará comienzo a las 10 horas en el campo de regatas habitual con prácticamente un centenar de barcos en liza en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, sub 23 y sénior.

La organización repartirá dos banderas, una masculina y otra femenina, que irán a parar a los clubes que sumen más puntos con sus diferentes tripulaciones (una por categoría).