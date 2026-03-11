El Vila de Cangas se viste de largo con 180 atletas

Con un total de 180 atletas en sus filas –entre las escuelas y los mayores– y la intención de continuar siendo un referente de cantera en O Morrazo, el Club de Atletismo Vila de Cangas celebró su presentación oficial para la temporada 2026. Lo hizo en un acto que tuvo lugar en el concello de Cangas con la presencia de autoridades como los responsables de Deportes de la Xunta en Pontevedra y de la Diputación, Daniel Benavides y Luisa Sánchez, respectivamente, así como de la alcaldesa de Cangas y el concejal de Deportes, Araceli Gestido y Eugenio González, además de varios miembros de la corporación canguesa.

La cita sirvió para conocer a los nombres de una plantilla deportiva son una importante representación en las categorías inferiores, desde los prebenjamines hasta los Sub 16, pero con más problemas en la etapa sénior. De hecho, el gran deseo del club es el de poder contar con equipo de mayores, algo que por el momento no ha sido posible. «Contamos con velocistas, saltadores y algunos lanzadores, pero hay especialidades en las que nos falta gente, como la pértiga, el triple o el fondo», reconoce la presidenta de la entidad, María del Carmen Parada, que apunta la dificultad de «mantener a los atletas en esas edades, porque se van a estudiar fuera, comienzan a trabajar, etcétera».

Noticias relacionadas

La presentación contó también con la habitual charla coloquio, que en esta ocasión tuvo como protagonistas a dos exatletas del club como Ariadna Gil y Juan Piñeiro, ahora en las filas de Gimnástica de Pontevedra y Universidad de Santiago, respectivamente.