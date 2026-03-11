El Frigoríficos ya suma el doble de puntos fuera que en casa

La trabajada e importante victoria del Frigoríficos del Morrazo en Guadalajara ha permitido al equipo que dirige Quique Domínguez abandonar las posiciones de descenso directo y promoción, confirmando, además, una marcada tendencia en lo que va de temporada. Y es que, contrariamente a lo que podría corresponder al pabellón con la mejor afición de España, los cangueses están rindiendo mucho mejor en sus desplazamientos que cuando juegan ante los suyos.

Los datos son irrefutables. El Cangas ya suma más del doble de puntos a domicilio que en casa. Fuera ha logrado un total de nueve gracias a las victorias ante Bathco Torrelavega, Ángel Ximénez Puente Genil, Bada Huesca y ahora Guadalajara, y al empate en Cuenca. Mientras, en O Gatañal únicamente ha podido sumar dos victorias en nueve partidos, las que logró ante Bada Huesca y Caserío Ciudad Real. La diferencia es más que notable: cuando se viste de visitante, los números de la escuadra canguesa están en el top 8 de la Liga; cuando juega como local, el Cangas tiene los peores registros de todo el campeonato.

El Torrelavega, próximo rival, tercer mejor visitante

El ranking de mejores visitantes de la Asobal está claramente encabezado por el Fútbol Club Barcelona, con un impoluto 9/9 que le permite sumar 18 puntos en su casillero. En el podio lo acompañan el Granollers con 14 puntos en 11 partidos y el Torrelavega –próximo rival del Cangas en O Gatañal– con 13 en 10 encuentros. El Bidasoa atesora 12 en 10 partidos y tras los irundarras hay hasta cuatro equipos con 10 puntos. El Ademar los ha conseguido en nueve citas, el Logroño en diez y el Atlético Valladolid en once.

El siguiente es el Frigoríficos, que fue capaz de dar la sorpresa en un pabellón Vicente Trueba en el que solo ha vuelto a ganar el Barça, y que cerró la primera vuelta con otro triunfo de mérito, esta vez ante un rival directo como el Ángel Ximénez Puente Genil. En lo que va de año el cuadro de Domínguez compitió el primer tiempo ante el Ademar y luego ha sido capaz de imponerse en sus dos siguientes salidas ante rivales directos como el Huesca y el Guadalajara. También es cierto que el calendario de los cangueses ha sido favorable hasta el momento, ya que se ha enfrentado a los siete equipos con los que comparte la segunda mitad de la tabla.

El rendimiento de sus contrincantes más directos en la lucha por la permanencia es notablemente inferior cuando se trata de jugar a domicilio. Caserío y Alicante han logrado seis puntos por los cinco de Guadalajara y los cuatro de Nava y Puente Genil. El Aranda ha sumado tres, el Huesca dos y el Cuenca es el peor visitante de la Liga Nexus Asobal con un punto.

En casa los números del Frigoríficos son terribles. Es el peor equipo del campeonato con cuatro puntos, por detrás de Guadalajara (5), Puente Genil (7) y Nava (9). El resto de equipos de la competición presenta dobles dígitos. Huesca y Aranda han logrado 10, Alicante y Valladolid 11 y Caserío Ciudad Real 12. Con 14 puntos se sitúan Granollers y Cuenca y con 15 Ademar, Torrelavega y Bidasoa. Los dos mejores son el Logroño (19 puntos en 10 partidos) y el Barcelona, con 22 puntos de 22 posibles.

William Thompson, con los Hispanos Juveniles en el parón

El duelo de este sábado a las 17.30 horas ante el Bathco Torrelavega será el último antes del parón de la Liga Asobal por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales. Los Hispanos Júnior de Jordi Ribera afrontarán la próxima semana (del 16 al 22) una concentración con un doble compromiso ante Francia, con partidos en Le Mans y en Ciudad Real. En una renovada lista no estarán el cangués Rodrigo Corrales ni el extremo con pasado en O Gatañal Dani Fernández.

Sí habrá representación en los Hispanos Juveniles de Javier Márquez para el Torneo en La Línea de la Concepción del 19 al 21. Ahí ha sido convocado el pivote William Thompson, del Automanía Luceros.

El joven Lucas Osorio oposita para la lista del Torrelavega

Pocas dudas tendrá Jacobo Cuétara en la convocatoria del Bathco Torrelavega para el partido del fin de semana en O Gatañal. Sin el lesionado Jurkovic y sin el brasileño Osvaldo Maestro en las últimas listas, el interés radica en conocer al inquilino de la decimosexta ficha. El habitual era Carlos Gómez, pero Cuétara apostó en el último partido ante el Aranda por el joven Lucas Osorio. El canterano respondió con tres goles y tres asistencias que le pueden otorgar la alternativa en Cangas.