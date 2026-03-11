El Alondras, en el atasco de la lucha por la quinta plaza

Con dos tercios de temporada consumidos la lucha por la quinta plaza –última que da derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF– está siendo encarnizada. Con la igualada del Alondras ante el Estradense hay hasta ocho equipos en un margen de solamente cuatro puntos para hacerse con el deseado billete para pelear por subir de categoría. El conjunto que dirige Rafa Villaverde se cae de la misma en favor del Céltiga, pero compartiendo puntuación con los de A Illa. Por detrás, ya se desata la locura con otros seis equipos hasta llegar al propio Estradense, que es decimosegundo con 30.

Así, las victorias de esta semana pasada de Gran Peña y Lugo B los sitúan con 33 puntos en sus respectivos casilleros, mientras que el Atlético Arteixo suma 32. Boiro y Montañeros se quedan con 31 y el citado Estradense con 30. Todos ellos apuntan a la zona de privilegio. «Esto va a dar muchas vueltas, y ahora, con las semanas de tres partidos, se va a ver aún más», señala el entrenador rojiblanco.

La primera de esas semanas será la próxima, con el equipo cangués midiéndose a domicilio al Compostela (domingo 14), en casa al Barco (jueves 19) y de nuevo a domicilio ante el Boiro (domingo 22). La segunda será poco después, con encuentros el 29 de marzo ante el Cambados en casa, y a domicilio el 2 de abril ante el Somozas y el 5 de abril frente al Céltiga. Con esa acumulación de partidos la gestión de minutos y psicológica serán determinantes.

"Todos hemos pasado por una mala racha"

Villaverde desea poder enganchar una buena racha de resultados «porque además de los puntos vas restando partidos con el tiempo que queda para el final». Por el momento basta es no tener una negativa, como la que está pasando ahora el líder de la categoría y próximo rival de los de O Morrazo, el Compostela, que ha pasado de ser intratable a ver cómo el Arosa de Gonzalo Fernández lo ha igualado al frente de la tabla. «Todos los equipos hemos pasado por esta racha y salir de ahí es complicado. Al final hay lucha por todos los lados», afirma.

El preparador moañés se queda insatisfecho por el empate ante el Estradense. «Después de ponerte dos veces por delante y de la buena primera parte que hicimos el punto te sabe a poco. Creo que hicimos méritos para conseguir los tres», reflexiona en voz alta. En esos 45 minutos iniciales «estuvimos bastante bien. Ellos son muy agresivos en la presión y cambiamos para poder salir. Es cierto que tuvieron alguna ocasión porque nosotros arriesgamos, pero el 1-0 con el que nos fuimos al descanso se me antoja corto», añade. Precisamente es el hecho de no haber aprovechado ese buen momento lo que más lamenta Villaverde. «Fue una pena no haber matado el partido antes», sentencia.

Noticias relacionadas

La otra mala noticia del choque fue la quinta amarilla que vio Martín Rafael, que será baja en el duelo ante el Compostela.