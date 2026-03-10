Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo/Autonómico Promesas

El Sares consigue tres podios por equipos

Redacción

Cangas

El Campeonato de Galicia de promesas de taekwondo es un clásico que ya está asociado a Cangas y al Club Sares TKD, que asume su organización desde hace años con la colaboración del Concello. La cita se celebró durante toda la jornada del sábado en el pabellón de O Gatañal con más de 650 deportistas. La organización fue todo un éxito y a nivel deportivo el Sares TKD consiguió el primer puesto por equipos en cadete iniciación y en absoluto avanzado. Unos podios por equipos que completó con una tercera plaza en la general de categoría absoluta iniciación.

«Unos resultados históricos para nuestro club, con la estupenda actuación de los más jóvenes, con los dos oros, cuatro platas y un bronce conseguidos por los cadetes», subrayan desde el Sares TKD Cangas.

Alumnos del área de Vigo ya reciben en los institutos terapia individual por sus adicciones

Aranda y Tubau: «Queremos tender un puente con la sabiduría china»

El turno de oficio echa humo: Galicia registra la cifra de solicitudes más alta de la década

La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»

La guerra en Oriente Medio pasará una factura de más de 50 millones de euros a los gallegos solo en carburantes

Las almas de las parroquias de Porriño: el concello homenajea a nueve vecinas veteranas

Giraldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga

Gastón Cellerino repite una chilena prodigiosa 18 años después

