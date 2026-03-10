Taekwondo/Autonómico Promesas
El Sares consigue tres podios por equipos
Redacción
El Campeonato de Galicia de promesas de taekwondo es un clásico que ya está asociado a Cangas y al Club Sares TKD, que asume su organización desde hace años con la colaboración del Concello. La cita se celebró durante toda la jornada del sábado en el pabellón de O Gatañal con más de 650 deportistas. La organización fue todo un éxito y a nivel deportivo el Sares TKD consiguió el primer puesto por equipos en cadete iniciación y en absoluto avanzado. Unos podios por equipos que completó con una tercera plaza en la general de categoría absoluta iniciación.
«Unos resultados históricos para nuestro club, con la estupenda actuación de los más jóvenes, con los dos oros, cuatro platas y un bronce conseguidos por los cadetes», subrayan desde el Sares TKD Cangas.
