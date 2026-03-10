El Cangas pierde a Samu Pereiro entre 4 y 6 semanas

Parece que las alegrías en el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro nunca son completas. El conjunto cangués sumó este fin de semana su segunda victoria consecutiva a domicilio, dos puntos vitales ante un rival directo como el Sanicentro Guadalajara. Pero en la convocatoria de jugadores para este encuentro faltaba el dorsal número 11: Samu Pereiro. El lateral fue el gran héroe del anterior triunfo en la pista del Bada Huesca con un tanto sobre la bocina, que ponía el 30-31. El jugador había vuelto a la pista después de tener que retirarse momentáneamente por una acción en la que se lastimó la rodilla derecha. Ahora aquellas molestias ya tienen un diagnóstico: esguince del ligamento lateral, que suponen un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis semanas.

La lesión del jugador de O Porriño llega en un momento crucial de la temporada, en el que cada encuentro vale su peso en oro en la lucha por la permanencia. El primera línea acabó la primera vuelta con problemas en un talón y se perdió incluso el primer encuentro de la segunda vuelta ante Ademar León porque las molestias no remitían. Finalmente, cuando se encontró una solución a ese problema y Pereiro parecía haber encontrado su mejor nivel tendrá que volver a parar por culpa de este esguince en la rodilla derecha. Las lesiones se están cebando con el Cangas en esta temporada, que perdió al pivote Javi García por una lesión en el hombro durante casi toda la primera vuelta y en el arranque de la segunda. Y ahora que el leonés parece recuperado es Pereiro el que se perderá varias semanas de competición.

Este contratiempo significa que el lateral izquierdo será baja segura en todos los encuentros del mes de marzo. Ya no estuvo el 1 de marzo en O Gatañal ante el F.C.Barcelona precisamente para darle descanso a la articulación y que pudiese llegar en buenas condiciones ante Guadalajara. Sin embargo, el diagnóstico de la lesión también le impidió estar ante los alcarreños este sábado.

Al Frigoríficos le quedan tres partidos en este mes de marzo. El primero será este sábado a las 17.30 horas en O Gatañal ante el Bathco Torrelavega. El siguiente fin de semana, 21 y 22 de marzo, la Liga Asobal tiene un mini parón debido a dos compromisos de la selección española. Serán dos amistosos contra Francia, uno en la localidad gala de Le Mans (jueves 19 de marzo) y el segundo en Quijote Arena de Ciudad Real (domingo 22 de marzo).

La visita a Pamplona para jugar la Copa del Rey

El siguiente compromiso de los cangueses no será de liga, sino de Copa del Rey. Los cangueses se medirán en Pamplona al Helvetia Anaitasuna, un encuentro que en principio está fijado para el miércoles 25 de marzo a las 20.00 horas. Será un partido especial porque al frente del equipo navarro está Nacho Moyano, que fue el entrenador del Frigoríficos del Morrazo durante las seis temporadas previas. Y la eliminatoria supondrá también el regreso de Quique Domínguez a Pamplona, donde estuvo cinco campañas antes de fichar por el Frigoríficos. Este partido sería también especial para el propio Samu Pereiro, que el año pasado militó en el conjunto navarro.

El mes de marzo concluirá para el Balonmán Cangas con la visita al Dicorpebal Logroño, que ahora mismo ocupa la segunda plaza de la Liga Asobal.

Si se cumplen los pronósticos es probable que la lesión de rodilla de Samu Pereiro le impida estar disponible al menos durante la primera mitad del mes de abril. El fin de semana del 4 y 5, que coincide con la Semana Santa, el Frigoríficos del Morrazo recibe en O Gatañal al EON Horneo Alicante. La siguiente semana, 11 y 12 de abril, los cangueses deberán visitar al Valladolid. Y el mes de abril concluirá con dos compromisos consecutivos en O Gatañal: el 18 o 19 de abril ante el Villa de Aranda y el 24 o 25 contra el Rebi Cuenca.

Noticias relacionadas

La evolución en el proceso de recuperación del deportista será la que determine si es posible su regreso a las pistas para esas fechas o si aún habrá que esperar hasta el definitivo mes de mayo.