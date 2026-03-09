Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano / Primera Nacional

Triunfo del Bueu para pelear por la quinta plaza

Ganó al Teucro y se coloca con 26 puntos

Redacción

Bueu

El Bueu Atlético ganó 32-35 en su visita al Lirón Teucro Pontevedra, uno de los rivales en la lucha por meterse entre los cinco primeros. El equipo de Luis Montes cimentó su triunfo en una gran primera parte, con ventajas que llegaron a los siete tantos.

El Teucro logró apretar el electrónico y meterse de nuevo en el partido antes del descanso, pero el Bueu Atlético no cedió el timón. El conjunto de O Morrazo consigue así una victoria que le permite adelantar en la clasificación al Teucro y situarse con 26 puntos.

Ficha Técnica

Teucro Pontevedra (32): Jiménez, Rivas (4), González, Pérez (5), Monteagudo (1), Vidal (12), Veiga, González (1), De Lange, Antón, Blond (2), Marchette, Labarrete 85), Pintus (2), Pablo González y Cortizo.

Bueu Atlético (35): Ferreiro, Raúl, Gándara (4), Roque 82), Diego Pérez (11), Brais, Pedro, Camiña, Munín, Vicente (7), Cadilla (2), Martiño, Rubén Augusto (1), Seijas (2), Adrián (3) y Cerqueira (2)

Marcador cada 5 min.: 1-6, 4-10, 6-13, 10-14, 12-16, 15-18 (descanso), 18-20, 19-21, 21-25, 26-28, 27-31 y 32-35.

Árbitros: Rafael y Álvaro Montes: Excluyeron por el Teucro a Labarrete (2), Blond y descalificaron en el min.14 a Antón. Por el Bueu excluyeron a Rubén, Roque y descalificaron a Seijas en el min.48.

