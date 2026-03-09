Triunfo del Bueu para pelear por la quinta plaza

El Bueu Atlético ganó 32-35 en su visita al Lirón Teucro Pontevedra, uno de los rivales en la lucha por meterse entre los cinco primeros. El equipo de Luis Montes cimentó su triunfo en una gran primera parte, con ventajas que llegaron a los siete tantos.

El Teucro logró apretar el electrónico y meterse de nuevo en el partido antes del descanso, pero el Bueu Atlético no cedió el timón. El conjunto de O Morrazo consigue así una victoria que le permite adelantar en la clasificación al Teucro y situarse con 26 puntos.