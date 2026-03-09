Balonmano / Liga Ouro juvenil
El Buenas Migas se proclama campeón gallego
Los cangueses necesitaban ganar por una diferencia de más de dos goles al Embutidos Lalinense
El equipo se clasifica para el sector nacional como cabeza de serie
El Buenas Migas Luceros conquistó ayer el título de campeón autonómico de la Liga Ouro juvenil después de ganar 24-20 al Embutidos Lalinense. Un triunfo que le permite clasificarse como cabeza de serie para el sector nacional, con lo que evitará a los primeros clasificados de las ocho mejores comunidades.
El campeonato autonómico se decidió ayer en el pabellón de O Gatañal, que registró una gran entrada y un espectacular ambiente. Era el último partido de liga y los dos equipos llegaban como primero y segundo, con dos puntos de ventaja para los de Lalín. El Buenas Migas Luceros necesitaba ganar por una diferencia superior a los dos goles para poder superar a su rival y alzarse con el título [en la ida perdió 25-23].
El equipo entrenado por Rodrigo Mariño llevó el dominio del encuentro durante todo el primer tiempo, sobre todo gracias a una excelente e intensa defensa. Los cangueses se movían en los márgenes necesarios para conseguir su objetivo, pero los cambios introducidos por el Embutidos Lalinense tras el descanso le dieron la vuelta al electrónico. A falta de menos de 20 minutos para el final los visitantes se ponían por delante, 15-16.
Rodrigo Mariño solicitó un tiempo muerto y tras ajustar su defensa y con la gran aportación desde la portería volvió a tomar el mando en el electrónico. Así, del 15-16 se pasó a un 20-16 a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro. El Buenas Migas Luceros gestiono con inteligencia su ventaja y consiguió su objetivo, con un triunfo 24-20 que lo clasifica como cabeza de serie para el sector nacional.
Ficha Técnica
Buenas Migas Luceros (24): Uxío, Thompson (2), Doder (3), Señoráns, Ferradás (2), Serrano, Simón, Xurxo (5), Xabi Gallego (8), Costas, Rivas, Lago (3), Óscar, Cordeiro, Rubén Costas (1) y Andrés.
Embutidos Lalinense (20): Luis (2), Mateo, Borja (3), Rozas (1), Manuel (1), Alexandre, José Alberto, Martín (5), Carmelo (6), Xoel, Brais, Sergio, Enzo (1), Lucas, Gabriel y Adrián (1).
Marcador cada 5 min.: 2-1, 4-3, 6-4, 9-6, 11-8, 11-9 (descanso), 13-11, 15-15, 16-16, 20-16, 22-17 y 24-20.
Árbitros: Catarina Adao y Diego Rivera. Excluyeron a Thompson, Doder, Señoráns, Simón y Xurxo por el Buenas Migas. Por el Lalín a Borja (2), Martín y Enzo.
Incidencias: Partido de la última jornada de la Liga Ouro juvenil, disputado en el pabellón de O Gatañal, en Cangas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años