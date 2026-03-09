El Buenas Migas se proclama campeón gallego

El Buenas Migas Luceros conquistó ayer el título de campeón autonómico de la Liga Ouro juvenil después de ganar 24-20 al Embutidos Lalinense. Un triunfo que le permite clasificarse como cabeza de serie para el sector nacional, con lo que evitará a los primeros clasificados de las ocho mejores comunidades.

El campeonato autonómico se decidió ayer en el pabellón de O Gatañal, que registró una gran entrada y un espectacular ambiente. Era el último partido de liga y los dos equipos llegaban como primero y segundo, con dos puntos de ventaja para los de Lalín. El Buenas Migas Luceros necesitaba ganar por una diferencia superior a los dos goles para poder superar a su rival y alzarse con el título [en la ida perdió 25-23].

El equipo entrenado por Rodrigo Mariño llevó el dominio del encuentro durante todo el primer tiempo, sobre todo gracias a una excelente e intensa defensa. Los cangueses se movían en los márgenes necesarios para conseguir su objetivo, pero los cambios introducidos por el Embutidos Lalinense tras el descanso le dieron la vuelta al electrónico. A falta de menos de 20 minutos para el final los visitantes se ponían por delante, 15-16.

Rodrigo Mariño solicitó un tiempo muerto y tras ajustar su defensa y con la gran aportación desde la portería volvió a tomar el mando en el electrónico. Así, del 15-16 se pasó a un 20-16 a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro. El Buenas Migas Luceros gestiono con inteligencia su ventaja y consiguió su objetivo, con un triunfo 24-20 que lo clasifica como cabeza de serie para el sector nacional.