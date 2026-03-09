Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano / Primera Nacional

El Automanía Luceros barre al Calvo Xiria

Los cangueses dejaron sentenciado el encuentro en el primer tiempo y consiguen su segunda victoria consecutiva para alejarse del peligro

La plantilla y cuerpo técnico del Automanía Luceros celebra su triunfo en la pista del Calvo Xiria.

La plantilla y cuerpo técnico del Automanía Luceros celebra su triunfo en la pista del Calvo Xiria. / A.M.

Redacción

Cangas

El Automanía Luceros asaltó este fin de semana la pista del Calvo Xiria, cuarto clasificado, con una contundente victoria (31-40). Un resultado que supone el segundo triunfo consecutivo para los cangueses, que se alejan de la zona peligrosa.

La declaración de intenciones del equipo de Adrián Méndez fue clara desde el primer instante, con un parcial de 1-5 en apenas cuatro minutos. El Xiria reaccionó y consiguió equilibrar el partido (8-8, min.12). Y a continuación llegó el hachazo definitivo del Automanía: del 8-8 se pasó a un 8-17 en el minuto 21, una sangría que no fue capaz de detener ni siquiera un tiempo muerto local. Así, el conjunto cangués se fue al descanso con un 12-20 a su favor y durante la segunda parte mantuvo su dominio. Supo administrar su ventaja y pese a algun intento de acercamiento la victoria estaba claramente decantada para el Automanía Luceros, que suma 18 puntos y el próximo domingo recibe en O Gatañal al Teucro Pontevedra.

Ficha Técnica

Calvo Xiria (31): Mato, Castiñeiras (3), Pichel (1), Negreira (3), Veiga (1), Cobelo (3), Rodríguez (4), Sanuel, López, Periscal (11), Bouzas (1), De Searez (2), Calviño, C.Varela, M.Varela y Garea.

Automanía Luceros (40): Javi Fernández, Thompson (5), Fonseca (6), Menduíña (4), Xurxo (6), Gallego (2), Rahim (2), Iglesias 87), Ferradás (6),, Magdaleno (1), Montes, Doder (1), Giráldez y Rodal.

Marcador cada 5 min.: 2-4, 5-6, 8-10, 8-14, 10-19, 12-20 (descanso), 15-23, 17-26, 19-28, 24-33, 29-35 y 31-40.

Árbitros: Carlos M.Alonso y Gabriel Folgoso. Excluyeron a Cobelo por el Xiria y a Iglesias, Rahim y Doder por el Luceros.

