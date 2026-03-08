El mejor Domaio de la temporada recibe al segundo

La jornada 25 de la Primera Futgal llega con un Domaio en el mejor momento de la temporada, después de sumar tres victorias consecutivas y contar ya con 30 puntos en su casillero, encaramado a la décima plaza. Los moañeses reciben a uno de los pesos pesados de la categoría, el Gondomar (17.00 horas en A Granxa).

La intención de los locales, que vienen de ganar por la mínima al Racing Castrelos, es sorprender al Gondomar y poner más tierra de por medio con el descenso. El Gondomar, que es segundo con 54 puntos, goleó al UD Ribeira por 4-0 la pasada semana.

En Segunda Futgal el CD Bueu visita el campo del Moraña (17.00 horas). Los bueueses aspiran a volver a sumar una victoria, no en vano vienen de perder por 1-2 contra el Xuventude Sisán. El Bueu quiere aprovecharse de un Moraña que es colista y viene de caer goleado por 5-1 en casa del Monteporreiro. Además, el Bueu necesita puntuar poco a poco para evitar meterse en líos y garantizarse que no se le acercan los equipos que están en la zona baja.

En lo que respecta a Tercera Futgal la jornada 22 llega con un FC Cruceiro peleando por el ascenso directo. Los de O Hío son segundos, vienen de ganar por 0-4 al Cotobade y hoy reciben al tercero, el Cesantes (17.00 horas en el campo Javier Guimeráns).

El Rápido Bahía recibe al Cotobade (16.30 horas en San Amaro). Los de Aldán vienen de perder en Cobres y hoy se juegan una de sus últimas opciones de reengancharse a la pelea por los puestos de promoción de ascenso.