El Frigoríficos hunde al Guadalajara

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ganó ayer uno de esos duelos marcados en rojo y que son vitales en la pelea por la salvación. Los cangueses vencieron 30-32 en su visita al Sanicentro Guadalajara, un triunfo que supone una bocanada de aire en la clasificación y una inyección anímica para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Es la segunda victoria de esta segunda vuelta y también la segunda consecutiva a domicilio ante un rival directo tras ganar en Huesca. El Cangas se coloca con 13 puntos y deja muy tocados a los alcarreños, que continúan como colistas con 10 puntos.

El equipo entrenado por Quique Domínguez dominó el encuentro en casi todo momento y supo sobrevivir cuando el Guadalajara, empujado por su público, apretaba y conseguía ponerse momentáneamente por delante en el marcador. Nada que ver con el cúmulo de despropósitos del partido de la primera vuelta, que terminó con victoria alcarreña (29-34). En esos instantes cruciales, en los que cada acción valía su peso en oro, aparecieron dos canteranos: Martín Gayo y Manu Pérez. El central moañés volvió a rozar la perfección, con un 8/8 y goles decisivos.

El encuentro se abrió precisamente con un tanto de Manu Pérez y el Cangas llevaba el timón apoyado en una sólida defensa. En el minuto 11 el entrenador local, Juan Carlos Requena, tenía que pedir un tiempo muerto porque un parcial de 0-3 de los cangueses abría la primera brecha (3-6). Una diferencia que no era mayor gracias al acierto en portería de Nico García.

Tras ese parón el Guadalajara regresó a pista con una defensa mucho más agresiva. El Cangas, a pesar de marcar en una acción a puerta vacía, ya no podía correr y sufría en ataque. De ese 3-6 se pasó a un 9-8 al filo del minuto 19, en la que era la primera ventaja de los alcarreños y que llegaba tras unos minutos de efervescencia de Chiuffa. Un gol de Valderhaug y el segundo tanto de Manu Pérez devolvían la iniciativa en el electrónico al Cangas (9-10).

El extremo del Frigoríficos Arnau Fernández en una acción de lanzamiento en el partido de ayer ante el Guadalajara, que terminó con victoria del Cangas (30-32). / Óscar Gronard

El partido entró en una fase trepidante, a un ritmo de vértigo y que propiciaba contragoles por uno y otro bando. El Guadalajara volvería a ponerse por delante antes del descanso con un tanto de su cañonero De Andrade (13-12, min.24.50).

No le duró mucho la alegría a los locales. El croata Ivan Panjan demostró porque es el portero de Asobal que acumula más paradas: tras detener sendos lanzamientos de Catalina Falcón y Santi Simón permitió al Cangas recobrar el dominio con dos acciones de Pablo Castro y, otra vez, Manu Pérez.

El Frigoríficos se fue a los vestuarios recuperando su máxima renta, con el 14-17 anotado por Martín Fuentes y con una excelente defensa en la siguiente acción.

El Guadalajara volvió a la cancha dispuesto a apretar el partido, pero el Frigoríficos aguantó esa primera embestida e incluso pudo sentenciar. El pivote Javi García, que volvía a las pista tras la sobrecarga en su hombro, anotó con una impecable vaselina el 19-22 después de recibir un pase perfecto de Manu Pérez. Y después Arnau dispuso de un contragolpe que podía significar 19-23 en el minuto 38, pero el extremo catalán se topó de nuevo con Nico García.

El pivote del Frigoríficos Pablo Castro celebra una acción durante el partido de ayer ante el Sanicentro Guadalajara. / Óscar Gronard

Ahora era el Guadalajara el que conseguía aguantar la embestida canguesa. Los de Juan Carlos Requena salieron a flote gracias a las paradas de su portero y a que en ataque lograban conectar con De Andrade, con lanzamientos que parecían misiles, y con el pivote Boyarizo, que resultaba imparable en movimiento. Entre ambos devolvieron las tablas al electrónico (22-22, min.42.50). Poco después, a pesar de un tiempo muerto de Quique Domínguez, De Andrade y Vera culminaban la remontada (24-23, min.45.20).

A menos de quince minutos para el final el partido parecía empezar de nuevo. Pero el Frigoríficos asestó el golpe definitivo. Martín Gayo anotó el 24-24 y a continuación Manu Pérez destapó lo mejor de su repertorio. El Cangas recuperó el balón y el central moañés en un escorzo casi imposible ponía el 24-25. Luego la suerte le sonrió al Frigoríficos porque un lanzamiento de Boyarizo, que parecía gol seguro, se estrelló contra la escuadra. En la siguiente acción Gayo anotaba el 24-26, que permitía a los de O Morrazo encarar los últimos diez minutos con la victoria a su alcance y obligaba a Requena a pedir tiempo muerto.

El Cangas dispuso de una larguísima posesión para recuperar la ventaja de tres goles, pero la defensa local no dejaba huecos. Román apretaba de nuevo el marcador y luego era Ludman el que ponía el 25-27 con algo de ayuda del poste. Después los colegiados excluían a Ludman y señalaban un siete metros que Chiuffa transformaba en el 26-27 con seis minutos por delante. Nico García fue un auténtico tormento para los cangueses, en especial para Arnau, al que le volvió a sacar un balón que daba la posibilidad al Guadalajara de empatar.

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. Al fondo, los aficionados de Cangas que viajaron a Guadalajara. / Óscar Gronard

En ese instante volvió a sobresalir Panjan para detener un lanzamiento de Vera. El Guadalajara no aprovechó su oportunidad y el Cangas sentenció el partido. Tres goles consecutivos de Manu Pérez, uno de ellos a pesar de estar prácticamente «abrazado» por El Khouga, y de nuevo una excepcional defensa significaron el 26-30 con poco más de dos minutos por jugar. La victoria ya estaba en el bolsillo. El Cangas supo jugar esos últimos instantes en los que el Guadalajara buscó la remontada, o al menos conservar el gol average, con una defensa a toda pista, y se llevó con merecimiento un triunfo vital en la lucha por la permanencia.

El próximo rival será el Torrelavega, el sábado a las 17.30 horas en O Gatañal.