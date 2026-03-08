El CD Moaña busca un impulso a costa del Valladares

El CD Moaña recibe esta tarde al CD Valladares (17.15 horas). Los moañeses quieren hacer bueno el empate (1-1) en casa del Club Lemos y sumar una victoria ante su afición para poder salir de los puestos de descenso. El Valladares, por su parte, es noveno pero llega a la cita de hoy tras ganar al líder, el UD Atios (2-0) y encadenando cinco partidos sin perder. El entrenador del Moaña, Rafael Vázquez, advierte. «Llegan con la confianza de haberse alejado de los puestos de abajo e ilusionarse por luchar por el playoff».

El míster, que no puede contar con los lesionados Villar y Samu –Dapiga y Emma no entran en la lista por decisión técnica– es optimista de todas formas. «Nosotros debemos prolongar el buen partido que hicimos en Monforte, donde mostramos la solidez que vamos a necesitar para ganar encuentros como el del Valladares», valora.