Atletismo

La Carreira Pedestre de Moaña, de 10 kilómetros, será el día 19

Representantes del Samertolaméu con el edil de Deportes. | FDV

El Club Atletismo Samertolaméu organiza el domingo 19 de abril desde las 10.30 horas la XVII Carreira Pedestre Concello de Moaña, homologada por la RFEA. Habrá 11 categorías desde pitufos hasta veteranos mayores de 55 años. Los más pequeños correrán 700 metros y la carrera popular para juvenil, junior, promesa, sénior y veteranos será de 10 kilómetros. Los que no completen los primeros 5 kilómetros en 40 minutos no podrán continuar en la prueba. La inscripción está abierta hasta el 15 de abril en la web Carreirasgalegas.com. n

