Atletismo
La Carreira Pedestre de Moaña, de 10 kilómetros, será el día 19
El Club Atletismo Samertolaméu organiza el domingo 19 de abril desde las 10.30 horas la XVII Carreira Pedestre Concello de Moaña, homologada por la RFEA. Habrá 11 categorías desde pitufos hasta veteranos mayores de 55 años. Los más pequeños correrán 700 metros y la carrera popular para juvenil, junior, promesa, sénior y veteranos será de 10 kilómetros. Los que no completen los primeros 5 kilómetros en 40 minutos no podrán continuar en la prueba. La inscripción está abierta hasta el 15 de abril en la web Carreirasgalegas.com. n
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita