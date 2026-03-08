Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Beluso mide su buena racha ante el poderoso Pontevedra B

Redacción

Bueu

La CD Beluso lleva tres victorias consecutivas y hoy recibe al Pontevedra B, segundo clasificado, que pondrá a prueba su gran momento de forma. (12.00 horas en As Laxes). Si los bueueses logran sorprender a los capitalinos este mediodía darían un nuevo salto asentándose ya en la zona tranquila de la clasificación. Todo un hito teniendo en cuenta el irregular comienzo de temporada que vivió.

El técnico, Bruno Gago, no puede contar con Bruno, que sigue lesionado. Considera que el Pontevedra B, que viene de empatar sin goles ante el Antela, es el mejor equipo de la categoría. «Tiene una marcha más que el resto. Son chicos jóvenes que entrenan un día más que los demás equipos y varios están en dinámica de primer equipo. Ese ritmo se nota en los partidos». Alerta de que el Pontevedra B «transita muy bien y muy rápido tanto a nivel ofensivo como defensivo».

