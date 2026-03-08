El Alondras quiere asentarse en promoción

El Alondras recibe este mediodía al CD Estradense (12.00 horas, en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal, en Moaña) con el objetivo de prolongar su buen momento. El conjunto cangués encadena dos victorias y un empate antes del parón del pasado fin de semana. En su último encuentro, además, se impuso por 3-2 al Atlético Coruña Montañeros.

Los de Rafa Villaverde se miden a un Estradense que ocupa la duodécima plaza con 29 puntos y que llega tras caer por 2-1 en el campo del Gran Peña.

El cuerpo técnico cuenta con los 20 jugadores de la plantilla disponibles para un duelo en el que el Alondras buscará afianzarse en la zona de promoción de ascenso. Ahora mismo, con 33 puntos en una Tercera RFEF muy igualada, el equipo cangués ocupa la quinta plaza, la última que da acceso a pelear por el ascenso al final de la temporada. Una victoria este domingo reforzaría sus aspiraciones.

El Alondras alcanzó esa quinta posición gracias a unos números que están entre los mejores de la segunda vuelta. Desde el ecuador del campeonato regular ha sumado 10 puntos, el tercer mejor registro en ese tramo.

Noticias relacionadas

El entrenador ha destacado el potencial del Estradense y ha pedido a los suyos que no se relajen. También ha puesto en valor a futbolistas como el delantero Pedrosa, autor de siete goles esta temporada, y al extremo Pablo Porrúa, que acaba de regresar a A Estrada procedente de la SD Compostela. n