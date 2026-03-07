Tirán acoge mañana la Bandera de Moaña

La Sociedad Deportiva Tirán acoge mañana la cuadragesimoprimera edición de la Bandera Concello de Moaña de Bateles, correspondiente a la Liga Gallega de la especialidad y en la que tomarán parte todos los clubes de la Territorial Sur. La cita será a las 10.30 horas en el muelle de A Mosqueira con el campo de regatas habitual.

Los bateles regresarán al lugar después de que el club de O Con no hubiese podido acoger esta prueba en los dos últimos años. Primero fue la presencia de un pequeño tornado que hizo suspender la prueba y luego el mal tiempo, que obligó a llevar la regata a las instalaciones de Verducido. «Estamos pendientes del cielo para que por fin podamos organizarla», señala Vicente Verdeal, uno de los directivos de la SD Tirán que asistieron a la presentación celebrada ayer en el concello moañés, y en la que también estuvieron presentes, entre otras, la alcaldesa, Leticia Santos, y los ediles Rubén Viéitez, Dolores Chapela, Coral Ríos y Xosé Xoán Melón.

La organización otorgará una bandera masculina y otra femenina a los clubes con más puntos una vez sumados los de sus tripulaciones en las diferentes categorías (solo puntúa un barco por categoría, eso sí).