Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Balonmano

El Luceros se juega el título ante el Lalín

Los cangueses deben ganar mañana por más de tres goles a su rival en la última jornada

El Luceros se juega el título ante el Lalín.

El Luceros se juega el título ante el Lalín. / Róber Pastoriza

César Collarte

Cangas

Buenas Migas Luceros y Embutidos Lalinense se medirán mañana (16.30 horas, pabellón de O Gatañal) en un duelo que decidirá el campeón de la Liga Gallega Oro y el primer billete para disputar el Sector Nacional.

Los de Rodrigo Mariño llegan a esta última jornada del torneo regular tras haber cedido únicamente dos puntos, precisamente los de la primera vuelta ante su rival de hoy, que ha logrado los 34 en juego. El objetivo pues, es ganar, y hacerlo por más de dos goles para decantar el golaverage particular tras haber caído en Lalín por 25-23.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents