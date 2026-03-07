Balonmano
El Luceros se juega el título ante el Lalín
Los cangueses deben ganar mañana por más de tres goles a su rival en la última jornada
Cangas
Buenas Migas Luceros y Embutidos Lalinense se medirán mañana (16.30 horas, pabellón de O Gatañal) en un duelo que decidirá el campeón de la Liga Gallega Oro y el primer billete para disputar el Sector Nacional.
Los de Rodrigo Mariño llegan a esta última jornada del torneo regular tras haber cedido únicamente dos puntos, precisamente los de la primera vuelta ante su rival de hoy, que ha logrado los 34 en juego. El objetivo pues, es ganar, y hacerlo por más de dos goles para decantar el golaverage particular tras haber caído en Lalín por 25-23.
