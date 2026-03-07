El Frigoríficos afronta una nueva final en Guadalajara

El Frigoríficos del Morrazo regresará a un terreno conocido, el de las finales por la permanencia, en el encuentro que esta tarde (19.30 horas, polideportivo David Santamaría, con el arbitraje del navarro Bustamante López y el vasco Álvarez Mata) disputa ante el Sanicentro Guadalajara. El conjunto cangués, antepenúltimo clasificado con 11 puntos, buscará un triunfo liberador ante un rival que es colista con 10. El valor de los puntos, habida cuenta de la tremenda igualdad en la zona baja de la tabla, es doble, mucho más si los cangueses son capaces de levantar la desventaja del duelo de la primera vuelta, en el que cayeron en O Gatañal por 29-34.

Quique Domínguez recuperará efectivos para este choque después de haber reservado a alguna de sus piezas en el partido del pasado domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Jugadores como Arnau Fernández, Manu Pérez o Javi García volverán a disponer de minutos. En el caso del pivote leonés supondrá su segundo duelo en esta segunda vuelta después de haber disputado el del Viveros Herol Nava. Su capacidad ofensiva en la línea de los seis metros debe ampliar el abanico de posibilidades del ataque visitante.

La novedad en la lista será la entrada de Martín Fuentes por Arón Díaz Ledo en lo que supone la oficialización del relevo entre ambos en el extremo izquierdo. El carballés ya disputó minutos ante el Barça y estará a la espera de su oportunidad para ser el relevo de Arnau Fernández en caso de que sea necesario.

Repetir el rendimiento ante el Huesca

Por lo demás, el Cangas confía en ofrecer su mejor cara y competir tal y como lo hizo en Huesca, en su única victoria de la segunda vuelta hasta el momento. Mantener un nivel regular y evitar los apagones de juego serán fundamentales para imponerse ante un cuadro alcarreño cuyo triunfo en la primera vuelta hizo muchísimo daño.

«La incorporación del brasileño [Gustavo Da Silva] les ha aportado mucho, otros jugadores están mucho más acoplados. Creo que están jugando bien, como ya demostraron ante el Valladolid», advierte Quique Domínguez.

Seis victorias del Cangas y cinco locales como precedentes

La igualdad ha definido los últimos once enfrentamientos entre el Guadalajara y el Frigoríficos del Morrazo en tierras alcarreñas. No es un mal sitio para jugar para los cangueses, que han sumado seis victorias en estos precedentes, la última de ellas la temporada pasada con un contundente 31-37 en un encuentro dominado prácticamente de principio a fin por los de Nacho Moyano, que tuvieron en el retirado Rubén Río a su mejor hombre en ataque con 8/9 lanzamientos.

Antes , en la campaña 22-23 la suerte sonrió a los locales con un 32-29, mientras que en la campaña 20-21 fueron los visitantes los ganadores (21-23). Los otros triunfos del Cangas en el pabellón David Santamaría fueron en las temporadas 18-19 26-29), 17-18 (el más contundente, 22-34), en la 15-16 (26-29) y en la 14-15 (23-28). Las derrotas llegaron en la 19-20 (29-22), 16-17 (29-28) 13-14 (29-25) y en la 12-13 (35-25).