El Bueu Atlético calibra sus opciones ante el Teucro

El Bueu Atlético calibrará sus opciones de escalar puestos en la tabla clasificatoria y luchar por el quinto puesto en el partido que esta tarde (20 horas, pabellón municipal de deportes de Pontevedra, con el arbitraje de los andaluces Rafael y Álvaro Montes Cano) afronta ante el Lirón Teucro. Y es que solamente un punto separan a los pontevedreses, que son sextos con 25, de los buenenses, séptimos con 24, con ambos muy pendientes también de lo que haga el Granitos Ibéricos Carballal, que es quinto con 25.

El objetivo de ambos no es otro que el de finalizar la temporada con dignidad, aunque con la diferencia de que el Teucro partía con la vitola de ser uno de los favoritos a pelear el ascenso. No ha sido así y el cuadro que entrena Sergio Carballeira –sustituto de Irene Vilaboa –no ha respondido a las expectativas. Los de Luis Montes, por su parte, se han rehecho de un inicio más irregular de lo previsto para situarse en zonas intermedias de la Primera Nacional, con una mejoría que les ha permitido ver con ambición la zona alta, un escalón por debajo de la pugna por la promoción.

Los locales vienen de igualar en casa ante el Xiria y los de O Morrazo de ganar tres de sus últimos cuatro encuentros, cayendo precisamente ante los de Carballo de forma muy contundente en su última salida.

Montes repite lista y ha convocado a los porteros Julio y Raúl; los primeras líneas Samu Seijas, Roque, Brais, Gándara, Pepe, Martín Cadilla y Munín; los extremos Diego, Adri, Pedro, Vicente Enrique y Martiño; y los pivotes Rubén y Asier.