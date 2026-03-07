Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Balonmano / Primera Nacional

El Automanía Luceros quiere sorprender al Xiria

Méndez tiene las bajas de Eloy, Denís, Juan, Mateo y Fuentes para una salida complicada

Rahim en una acción del partido entre Luceros y Culleredo.

Rahim en una acción del partido entre Luceros y Culleredo. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

Con el refuerzo moral de su victoria del pasado fin de semana ante el Culleredo, el Automanía Luceros visita esta tarde (20 horas, pabellón Vila de Noia de Carballo, con el arbitraje de los asturianos Alonso González y Folgoso Capelo) al Calvo Xiria en busca de una sorpresa que le permita alejarse de la zona de peligro.

El conjunto cangués consiguió romper en un gran partido una racha de ocho jornadas consecutivas sin ganar que lo habían acercado peligrosamente a los puestos del descenso. El filial reaccionó y ahora quiere dar continuidad a esa puesta en escena ante un rival que es cuarto y en un pabellón en el que únicamente han sido capaces de ganar Lanzarote y Novas, mientras que el Lalín ha sumado un punto.

Noticias relacionadas

Adrián Méndez contará con bajas de los lesionados Denís y Eloy, además de las de Fuentes, Juan y Mateo, con el primer equipo. La convocatoria está formada por los metas Antón y Javi; y por Xurxo, Magdaleno, Josemi, Cristian, Iago, Rahim, Mendu, Xandre, Dima, Salva, Moro, Giráldez y William.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents