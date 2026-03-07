Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El ADFS Bueu busca la zona templada en su visita al Outeiro de Rei

Redacción

Bueu

El ADFS Bueu buscará la zona templada de la clasificación en el encuentro que mañana, a partir de las 11.30 horas, disputa a domicilio ante el Outeiro de Rei. Los buenenses vienen de ver cómo el Cidade de Narón cortó su buena racha, pero son novenos con 31 puntos en su casillero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents