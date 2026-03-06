Fútbol
Tres triunfos consecutivos disparan al Domaio a la zona media
Redacción
Moaña
Tres victorias consecutivas, la última de ellas a domicilio ante el Racing Castrelos (1-2), han permitido al Domaio poner tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso y situarse en la zona media de la tabla.
Los de Miguel del Ojo suman ya 30 puntos, con nueve de renta sobre el Caldelas, que marca el límite del abismo. Una reacción notable para adquirir tranquilidad.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos