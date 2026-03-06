Tres triunfos consecutivos disparan al Domaio a la zona media

Tres victorias consecutivas, la última de ellas a domicilio ante el Racing Castrelos (1-2), han permitido al Domaio poner tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso y situarse en la zona media de la tabla.

Los de Miguel del Ojo suman ya 30 puntos, con nueve de renta sobre el Caldelas, que marca el límite del abismo. Una reacción notable para adquirir tranquilidad.