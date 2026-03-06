Lindia Pousa logra el título Sub 17 femenino

La deportista del Real Club Náutico Rodeira Lindia Pousa se alzó con el título en la Copa de España Techno 293, que se disputó en días pasados en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María con la presencia de los principales especialistas en el ámbito nacional. La joven regatista canguesa se impuso en la categoría Sub 17 femenina después de un desempeño muy regular durante las tres jornadas de competición, en las que se llegaron a disputar hasta siete mangas. En la general Sub 17 fue segunda (tras el ganador Curro Llorca) con una tarjeta con un primer puesto, tres segundos, un tercero y dos cuartos (uno de ellos fue el descarte que hizo).

Pousa estuvo acompañada en esta cita por otro competidor del club cangués, Marcos Dasilva, que regateó en la categoría sub 15. El morracense peleó hasta el final por subirse al podio, si bien tuvo que conformarse con la cuarta plaza después de un buen campeonato. Se quedó únicamente a tres puntos de haberse clasificado entre los tres primeros, confirmando la buena progresión que lleva en los últimos años. Dasilva logró dos segundos puestos, dos terceros, dos quintos y su peor resultado fue un noveno, que fue su descarte. En esta categoría venció Joshua Castro por delante de Biel Martorell y Juan Bartolomé Servera.

Tras la Copa de España el próximo objetivo de los deportistas del Real Club Náutico Rodeira ya está fijado en el horizonte, y no será otro que el Campeonato del Mundo, que se disputará en el próximo mes de abril en Turquía. La preparación de ambos en las siguientes semanas irá orientada a esta cita, con el apoyo tanto de su club como de la Federación Gallega de Vela.