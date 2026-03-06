El Frigoríficos recupera a Javi García y a Manu Pérez

El Frigoríficos del Morrazo comienza a vaciar la enfermería de cara al trascendental encuentro de mañana ante el Sanicentro Guadalajara. Después de haber aprovechado el duelo ante el Fútbol Club Barcelona para dar descanso a varios jugadores que tenían problemas físicos de diversa consideración, esta semana ha sido clave para el regreso a la dinámica de grupo de algunos de ellos, como Manu Pérez y Javi García, que se perfilan para entrar en la convocatoria de Quique Domínguez. También lo hará Arnau Fernández –que sí estuvo ante el Barça pero sin disputar un solo minuto– mientras que se mantiene la duda de Samu Pereiro, pendiente de evolución.

Las molestias en el hombro derecho que arrastraba Manu Pérez han remitido prácticamente al cien por cien. El moañés está trabajando con normalidad y estará disponible para un entrenador pontevedrés que lo considera clave en sus esquemas ofensivos. El canterano ha dado claramente un paso al frente en la presente temporada, confirmándose como una de las principales armas anotadoras de los cangueses.

Arnau, sin problema

La otra buena noticia tiene como protagonista a Javi García. El pivote leonés forzó para jugar ante el Viveros Herol Nava y lo pagó con una sobrecarga que lo mantuvo alejado de las pistas ante Huesca y Barcelona. Su evolución en estas semanas ha sido positiva y todo apunta a que estará entre los elegidos para un encuentro determinante. Tanto desde los servicios médicos como desde la dirección deportiva se está cuidando al máximo al exjugador de Ademar, Aranda y Logroño, entre otros, para que pueda llegar en las mejores condiciones al encuentro, pero también para que su recuperación definitiva vaya por buen camino y su presencia en las pistas pueda tener continuidad.

En el caso de Arnau Fernández la evolución también ha sido notable del problema sufrido en el pulgar de su mano derecha en los primeros minutos del partido frente al Viveros Herol Nava. El extremo no pudo volver a la pista pero apuró su recuperación para jugar en Huesca, y lo hizo a un gran nivel a pesar de no estar ni muchísimo menos al cien por cien. Con descanso su estado ha mejorado y, en todo, caso, no quiere perderse un choque tan importante como el de mañana.

Pendientes de Samu Pereiro

La preocupación se traslada ahora a Samu Pereiro, tocado en una rodilla en el partido de Huesca. Esa dolencia lo envió al banquillo durante 10 minutos, pero regresó a pista, y de hecho acabó anotando el gol de la victoria de los suyos con una penetración a escasos tres segundos para el final. Sin embargo, Quique Domínguez ya le dio descanso ante el Barcelona y continúa con molestias, por lo que es duda.

Lo cierto es que el porriñés no está teniendo suerte en los últimos meses. La recta final de la primera vuelta la disputó con un problema en el talón que lo obligó a forzar en el último partido de 2025 ante el Puente Genil. El parón liguero no le hizo mejorar, se perdió la pretemporada y el primer partido de la segunda vuelta ante el Ademar, pero ha acabado recuperándose. Ahora, sin embargo, vuelve a la enfermería por su rodilla.

El otro foco de interés en cuanto a la convocatoria radicará en conocer si Domínguez seguirá apostando por Arón Díaz como acompañante de Arnau Fernández en el extremo izquierdo o si, por contra, entregará ya la alternativa en este partido al joven Martín Fuentes.