El Bueu Atlético mira hacia la quinta posición

Tres victorias en las cuatro últimas jornadas permiten al Bueu Atlético mantenerse en la lucha por la quinta plaza de la categoría, un objetivo que ahora mismo tiene a tan solo un punto. La escuadra que dirige Luis Montes es octava pero suma 24 puntos, los mismos que Gáldar (séptimo) y solo uno menos que Granitos Ibéricos (sexto) y que Lirón Teucro (quinto). El Calvo Xiria, cuarto clasificado con 28, tampoco está lejos, pero la derrota sufrida en Carballo lo aleja un poco más debido al golaverage.

Lo cierto es que en una temporada con un inicio bastante irregular y muy marcada por las lesiones, los buenenses mantienen vivas sus opciones de pelear por la zona media alta, no muy lejos de lo conseguido el año pasado, cuando finalizaron la competición en la cuarta plaza. Eso sí, los 42 puntos sumados entonces se antojan una utopía, en una Liga diferente que ganó el OAR Coruña con 51 puntos con el Gáldar segundo con 48.

Noticias relacionadas

En la actual el dominio del Novás ha sido apabullante (46 puntos), con el Lanzarote como escudero (38). Ambos batirán salvo sorpresa los registros de la campaña 2024-2025. Por abajo no hay un equipo como el Juventud Las Palmas, que no sumó en todo el año, y la puntuación está mucho más repartida entre los candidatos a eludir las dos últimas plazas. La conclusión es que la categoría ha estado tremendamente igualada y que en esas circunstancias el Bueu Atlético está sabiendo manejarse con soltura.