Fútbol / Preferente Futgal
El Beluso es el segundo equipo más realizador del campeonato
Los de Bruno Gago han marcado 47 dianas, 13 de ellas en sus tres últimos encuentros
Al Beluso se le caen los goles. 13 dianas en los últimos tres encuentros –en los que ha derrotado de forma consecutiva a Sporting Celanova, Cented Academy y Tyde– dan buena fe del potencial realizador de la escuadra que dirige Bruno Gago, que se ha aupado hasta la segunda posición en el ranking de equipos más goleadores del grupo sur de la Preferente Futgal. Los de O Morrazo han anotado la friolera de 47 tantos en 24 partidos –casi a una media de dos goles por duelo– y únicamente son superados por el Pontevedra B, que en el mismo periodo ha marcado 54. Y precisamente el filial pontevedrés será el próximo rival de los celestes en Liga, este domingo en horario matinal en el campo de As Laxes.
«Evidentemente ayuda el haber marcado 13 goles en estos partidos», señala Gago, que reconoce que «estamos teniendo mucho acierto, nos está saliendo todo de cara». El técnico buenense recuerda que la preocupación a su llegada era la ocupación del área rival con más efectivos, algo en lo que, tal y como reflejan los números, se ha mejorado de forma considerable. «La verdad es que toda la gente de arriba se encuentra en un buen momento de forma. Estamos en racha y las rachas hay que aprovecharlas», sentencia.
Y eso que el desarrollo del duelo ante el Tyde fue un tanto atípico. «Pudimos irnos al descanso con 0-4 y al final hasta empezamos perdiendo por un error nuestro que desembocó en un penalti», señala. Es más, otro error defensivo supuso un nuevo penalti para los locales –con 1-1 en el marcador– pero lo fallaron y el Beluso remontó antes del descanso. «El campo estaba muy mal y no se podía jugar bien el balón», afirma el preparador celeste, que añade que en el segundo periodo los suyos supieron defender bien en bloque bajo y acabar sentenciando en los minutos finales con dos nuevos goles de Mole y Millán.
Millán, Lope y Jardí, pichichis con 7 goles
El reparto goleador en las filas buenenses es bastante democrático, con tres futbolistas igualados en la primera plaza del pichichi con 7 dianas cada uno de ellos. Son el central Lope, el mediapunta Jardí y el delantero centro Millán, con el extremo Pasto muy cerca de ellos con 6 tantos. A más distancia se sitúan Raúl Paredes con 4, Vivi con 3, Álex Fernández y Mole con 2, e Iván, Parada, Abraham y Ortube con uno.
Con sus tres últimos triunfos el Beluso se ha afianzado en la zona intermedia de la clasificación, alcanzando los 34 puntos, con diez de ventaja sobre el descenso. La permanencia está mucho más cerca. «Creo que estará en 40 puntos, pero si no es así con 42 cien por cien seguro», afirma Gago. O lo que es lo mismo, con dos o tres victorias los buenenses cumplirían su objetivo.
La primera oportunidad para acceder a ello la tendrán este domingo ante el Pontevedra B, equipo del que el técnico celeste asegura que es «el mejor equipo de la categoría con diferencia. Tienen una marcha más que el resto. Roban, transitan, llegan con cinco al área y luego recuperan bien. Son tremendos».
