El Alondras, tercer mejor equipo en la segunda vuelta

De transitar por la zona media de la tabla clasificatoria a colarse entre los cinco primeros presentando su candidatura firme a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Ese es el paso adelante que ha dado el Alondras en los últimos meses, con la confirmación de sus aspiraciones en un arranque de segunda vuelta muy favorable para los intereses del conjunto que dirige Villaverde. Y es que la escuadra rojiblanca es el tercer mejor equipo desde que superó el ecuador del campeonato, al haber sumado 10 puntos en las últimas cinco jornadas.

El cuadro alondrista ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en este último tramo del calendario. Los tres triunfos han llegado ante Racing Villalbés (1-0), Atlético Arteixo (2-0) y Montañeros (3-2), todos ellos actuando como local. Los de Rafa Villaverde están explotando como nadie el factor campo desde que dejaron el irregular O Morrazo y pasaron a disputar sus encuentros en el Iago Aspas Juncal de Moaña, que ejerce de talismán. A domicilio el balance en esta segunda vuelta es de un empate frente al potente Arosa de Gonzalo Fernández, máximo favorito al ascenso directo junto al Compostela (2-2), y una derrota por la mínima ante el Noia (2-1).

Los diez puntos de los cangueses son los mismos que ha obtenido un Viveiro que pelea por escapar de la zona de peligro de la Tercera RFEF. Por encima de viveirenses y alondristas solamente hay dos equipos. El Arosa ha sumado 13 puntos con cuatro victorias y un empate –justo el que cedió ante el Alondras– y el revivido Barco, que ha hecho pleno de puntos en estas semanas, con 15 de 15 tras encadenar victorias ante Compostela, Viveiro, Boiro, Juventud de Cambados y Céltiga.

Lo cierto es que los números de los cuatro mejores equipos de la segunda vuelta no hacen sino reflejar la igualdad de la categoría y la competitividad incrementada en una fase de la Liga en la que los puntos adquieren un valor doble. De otro modo no se entiende que únicamente dos equipos permanezcan invictos en estas cinco últimas jornadas y que el balance de puntos de casi todos sea relativamente discreto.

Noticias relacionadas

Atlético Arteixo y Gran Peña ofrecen números en positivo, con nueve y ocho puntos sumados en estas semanas, dejando por detrás de ellos a un Racing Villalbés con siete que pugna por la fase pero que ha cedido un tanto. También cuenta con siete el Estradense, mientras que Silva, Montañeros y Somozas han sumado seis. Más abajo están el líder Compostela y el Céltiga, ambos con cinco y en plena mala racha. El Noia ha sumado cuatro puntos y los peores equipos del campeonato en esta fase son Lugo B, Cambados y Barbadás con tres puntos, y el Boiro, que únicamente ha firmado dos empates.