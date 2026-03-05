Taekwondo
800 inscritos en el Campeonato de Promesas y Máster de Cangas
Se disputará el sábado en O Gatañal, mañana y tarde, organizado por el club Sares
G.M.P.
Alrededor de 800 taekwondistas están inscritos en el Campeonato Galego de Promesas e Máster en Cangas , que regresa este sábado a O Gatañal por 17º año consecutivo, organizado por el Club Sares-TKD con respaldo del Concello. Se trata del evento más concurrido de este deporte en la villa y que solo superan las grandes capitales, como destacó Pablo Casares, que incide en el trabajo que supone y destaca el apoyo federativo e institucional para llevarlo a cabo. A los 800 inscritos podrán sumarse más de 2.000 acompañantes, según las previsiones, lo que constata su importancia más allá de lo deportivo, como también incidieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el edil de Deportes, Eugenio González. Entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde combatirán deportistas emergentes y grandes promesas del taekwondo gallego, con elevada presencia femenina.
