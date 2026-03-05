Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Taekwondo

800 inscritos en el Campeonato de Promesas y Máster de Cangas

Se disputará el sábado en O Gatañal, mañana y tarde, organizado por el club Sares

Organizadores y colaboradores presentaron ayer el evento.

Organizadores y colaboradores presentaron ayer el evento.

G.M.P.

Cangas

Alrededor de 800 taekwondistas están inscritos en el Campeonato Galego de Promesas e Máster en Cangas , que regresa este sábado a O Gatañal por 17º año consecutivo, organizado por el Club Sares-TKD con respaldo del Concello. Se trata del evento más concurrido de este deporte en la villa y que solo superan las grandes capitales, como destacó Pablo Casares, que incide en el trabajo que supone y destaca el apoyo federativo e institucional para llevarlo a cabo. A los 800 inscritos podrán sumarse más de 2.000 acompañantes, según las previsiones, lo que constata su importancia más allá de lo deportivo, como también incidieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el edil de Deportes, Eugenio González. Entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde combatirán deportistas emergentes y grandes promesas del taekwondo gallego, con elevada presencia femenina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  7. Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
  8. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»

El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»

El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»

La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas

La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas

Así se usó la histeria para patologizar el deseo femenino y reprimir a las mujeres

Así se usó la histeria para patologizar el deseo femenino y reprimir a las mujeres

El CIM de Pontevedra realizó el año pasado 200 consultas por violencia de género

El CIM de Pontevedra realizó el año pasado 200 consultas por violencia de género

Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran ocho transacciones pese a los precios disparados

Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran ocho transacciones pese a los precios disparados

Un muro derruido hace un mes por las lluvias complica el acceso a tres barrios en Gondomar

Un muro derruido hace un mes por las lluvias complica el acceso a tres barrios en Gondomar

El área sanitaria oferta 69 plazas de especialización de residentes

El área sanitaria oferta 69 plazas de especialización de residentes

«Mirade que cousa máis chuliña»: el caballito de mar en el vídeo más tierno del 'influencer' y marinero gallego Rogelio Santos

«Mirade que cousa máis chuliña»: el caballito de mar en el vídeo más tierno del 'influencer' y marinero gallego Rogelio Santos
Tracking Pixel Contents