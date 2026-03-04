Ivan Panjan, el portero que más para de la Liga Asobal

Llegó como solución de emergencia por la abrupta salida de Haris Suljevic, pero también como oportunidad de mercado en uno de esos inesperados giros de guion tan habituales en el mundo del deporte. Ivan Panjan aterrizó en Cangas apenas diez días antes del arranque de la competición en la Liga Nexus Asobal, sin apenas pretemporada y teniendo que acelerar a marchas forzadas su proceso de adaptación. Hoy, seis meses después, el meta croata del Frigoríficos del Morrazo puede presumir de ser el mejor portero del campeonato en número de paradas, superando a los grandes nombres del torneo. Su trabajo y constancia y la fe y confianza de cuerpo técnico y club en sus posibilidades han obrado el éxito.

Panjan acumula ya un total de 162 intervenciones acertadas en lo que va de temporada, lo que, tras haber recibido 577 lanzamientos, supone un 28,08 por ciento de efectividad. Las cinco que logró en los primeros 15 minutos del encuentro ante el Fútbol Club Barcelona engrosan una trayectoria que tuvo su momento culminante en el duelo de la decimosegunda jornada ante el Granollers, en el que detuvo 18 disparos con una efectividad del 38 por ciento.

Inicio discreto y nominación a MVP en diciembre

El arranque del exportero del Nancy fue discreto, con apenas una parada frente al Ademar y cuatro en Nava, seguidas de un gran partido en casa frente al Bada Huesca, con 12 paradas y un 35 por ciento de acierto. Su rendimiento fue claramente de menos a más, con diez paradas en las visitas a Aranda y Cuenca, y un diciembre notable que le valió una nominación a mejor jugador del mes. A las 17 intervenciones frente al Granollers se le sumaron 12 ante el Caserío Ciudad Real y 13 frente al Puente Genil, en sendas victorias adornadas con una efectividad del 36 y del 35 por ciento, respectivamente. Entre medias el único lunar de las cuatro ante Bidasoa.

Acompañan al balcánico en ese podio de porteros con más intervenciones exitosas el argentino del Caserío Ciudad Real Santiago Giovanola (158 paradas con un 26,25 de acierto) y el islandés del Barcelona Víktor Hallgrimsson (las mismas paradas pero con un 35,27 de acierto). Un escalón más abajo se encuentra el lalinense Xoán Ledo (156 paradas y un porcentaje del 32,64 por ciento) y el próximo meta que tendrá enfrente el Cangas, Nicolás García, del Sanicentro Guadalajara, que también ha detenido 156 balones aunque con una efectividad más reducida, ligeramente superior al 25 por ciento.

Encaje perfecto y renovación

Lo cierto es que el encaje de Ivan Panjan en la estructura del Frigoríficos y en Cangas ha sido perfecto, más allá de la evidente necesidad de tiempo para ofrecer su mejor rendimiento sobre la pista. El croata llegó después de un complicado verano en el que los problemas económicos acabaron con el descenso de su anterior equipo, el Grand Nancy Metropole, y en pleno mes de septiembre tuvo que rehacer su vida en otro equipo, otra Liga y otra ciudad. Lo ha logrado y de hecho el club renovó su contrato hace unas semanas, en una de sus primeras operaciones de cara a la próxima temporada.

Pero además de su importancia bajo palos, Panjan añade un plus en su juego, y no es otro que su capacidad de lanzar el contragolpe con pases milimétricos. Es la misma precisión con la que lanza cuando el rival vacía portería y que le ha servido para anotar tres goles, además de dar siete asistencias.

El duelo ante el Torrelavega, el sábado 14 a las 17.30 horas

La Liga Asobal ha hecho público el horario del próximo encuentro del Frigoríficos del Morrazo en el pabellón de O Gatañal, el que lo enfrentará ante uno de los conjuntos punteros de la categoría, el Bathco Torrelavega. El duelo, correspondiente a la vigesimoprimera jornada de competición liguera, está previsto para el sábado 14 a partir de las 17.30 horas.

El cuadro de Quique Domínguez intentará sumar la que sería su primera victoria en casa de la segunda vuelta, después de haber caído en los dos enfrentamientos anteriores frente al Viveros Herol Nava y al Fútbol Club Barcelona, este último el pasado domingo. La pareja encargada de impartir justicia en el choque será la formada por Iniesta Castillo (colegio valenciano) y Colmenero Guillén (colegio castellanoleonés).

Previamente el Cangas tendrá una final este sábado a las 19.30 horas ante el Guadalajara en el polideportivo David Santamaría. Pitarán colegiados internacionales, con el vasco Álvarez Mata y el navarro Bustamante López.