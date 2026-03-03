Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano / Primera Nacional

Paseo del Automanía Luceros para huir del peligro

El conjunto cangués no dio opciones al Culleredo con un inicio fulgurante

La defensa del Luceros rayó ayer a gran nivel en el primer tiempo.

La defensa del Luceros rayó ayer a gran nivel en el primer tiempo. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

El Automanía Luceros rompió su mala racha de ocho semanas sin ganar con un contundente triunfo ante el Culleredo (35-29) en un encuentro que dominó de principio a fin y que dejó sentenciado con un inicio espectacular, marcado por su buena defensa y su rapidez en ataque. Los de Adrián Méndez ponen tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso, de las que se alejan ahora en cinco puntos.

El choque no tuvo historia. El filial cangués arrancó con un parcial de 4-0 que elevó hasta un 6-1 a los 7 minutos de juego, obligando al entrenador visitante a solicitar tiempo muerto. La solidez del bloque central defensivo formado por Xandre, Juan, William y Iago anulaba las intentonas de los coruñeses, que tampoco eran capaces de frenar el juego posicional local.

El Luceros continuó sin bajar el pie del acelerador y se disparó hasta los ocho goles de renta con el 11-3 que reflejaba el marcador poco antes del ecuador de este primer tiempo. De ahí al descanso no cambió la tónica y los cangueses dominaban por 19-10.

En el segundo periodo los de Adrián Méndez regularon a la perfección su renta durante 20 minutos, pero acumularon errores en la recta final, con el Culleredo situándose a cuatro goles de distancia, aunque, eso, sí, sin opciones reales para poner en peligro el triunfo cangués.

FICHA TÉCNICA:

AUTOMANÍA LUCEROS-BM CULLEREDO 35-29

AUTOMANÍA LUCEROS: Javi (2) y Antón; Moro (3), William (4), Mendu (3), Xurxo (2), Xandre, Josemi (3), Rahim (1), Christian (1), Fuentes (9), Iago (3), Salva, Dima (1), Giráldez y Juan (3).

CULLEREDO: Carlos (2), Adrián (7), Pedro (4), Roi (2), Marco (1), Marcos, Xoán, Óscar, Iago (3), Iván, Canedo (2), Nuno, Mario (1), Henrique (2), Juan (2) y Alejo (3).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS : 4-1; 8-2; 11-3; 13-6; 16-7; 19-10 (descanso); 22-13; 24-16; 26-17; 28-21; 30-25; y 35-29 (final).

