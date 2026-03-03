Balonmano / Primera Nacional
Paseo del Automanía Luceros para huir del peligro
El conjunto cangués no dio opciones al Culleredo con un inicio fulgurante
El Automanía Luceros rompió su mala racha de ocho semanas sin ganar con un contundente triunfo ante el Culleredo (35-29) en un encuentro que dominó de principio a fin y que dejó sentenciado con un inicio espectacular, marcado por su buena defensa y su rapidez en ataque. Los de Adrián Méndez ponen tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso, de las que se alejan ahora en cinco puntos.
El choque no tuvo historia. El filial cangués arrancó con un parcial de 4-0 que elevó hasta un 6-1 a los 7 minutos de juego, obligando al entrenador visitante a solicitar tiempo muerto. La solidez del bloque central defensivo formado por Xandre, Juan, William y Iago anulaba las intentonas de los coruñeses, que tampoco eran capaces de frenar el juego posicional local.
El Luceros continuó sin bajar el pie del acelerador y se disparó hasta los ocho goles de renta con el 11-3 que reflejaba el marcador poco antes del ecuador de este primer tiempo. De ahí al descanso no cambió la tónica y los cangueses dominaban por 19-10.
En el segundo periodo los de Adrián Méndez regularon a la perfección su renta durante 20 minutos, pero acumularon errores en la recta final, con el Culleredo situándose a cuatro goles de distancia, aunque, eso, sí, sin opciones reales para poner en peligro el triunfo cangués.
FICHA TÉCNICA:
AUTOMANÍA LUCEROS-BM CULLEREDO 35-29
AUTOMANÍA LUCEROS: Javi (2) y Antón; Moro (3), William (4), Mendu (3), Xurxo (2), Xandre, Josemi (3), Rahim (1), Christian (1), Fuentes (9), Iago (3), Salva, Dima (1), Giráldez y Juan (3).
CULLEREDO: Carlos (2), Adrián (7), Pedro (4), Roi (2), Marco (1), Marcos, Xoán, Óscar, Iago (3), Iván, Canedo (2), Nuno, Mario (1), Henrique (2), Juan (2) y Alejo (3).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS : 4-1; 8-2; 11-3; 13-6; 16-7; 19-10 (descanso); 22-13; 24-16; 26-17; 28-21; 30-25; y 35-29 (final).
