Paseo del Automanía Luceros para huir del peligro

El Automanía Luceros rompió su mala racha de ocho semanas sin ganar con un contundente triunfo ante el Culleredo (35-29) en un encuentro que dominó de principio a fin y que dejó sentenciado con un inicio espectacular, marcado por su buena defensa y su rapidez en ataque. Los de Adrián Méndez ponen tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso, de las que se alejan ahora en cinco puntos.

El choque no tuvo historia. El filial cangués arrancó con un parcial de 4-0 que elevó hasta un 6-1 a los 7 minutos de juego, obligando al entrenador visitante a solicitar tiempo muerto. La solidez del bloque central defensivo formado por Xandre, Juan, William y Iago anulaba las intentonas de los coruñeses, que tampoco eran capaces de frenar el juego posicional local.

El Luceros continuó sin bajar el pie del acelerador y se disparó hasta los ocho goles de renta con el 11-3 que reflejaba el marcador poco antes del ecuador de este primer tiempo. De ahí al descanso no cambió la tónica y los cangueses dominaban por 19-10.

En el segundo periodo los de Adrián Méndez regularon a la perfección su renta durante 20 minutos, pero acumularon errores en la recta final, con el Culleredo situándose a cuatro goles de distancia, aunque, eso, sí, sin opciones reales para poner en peligro el triunfo cangués.

