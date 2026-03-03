Martín Fuentes, preparado para el salto al Frigoríficos

«Lo veo preparado. Tiene mucha calidad, muy buena mano; tan solo tiene que ir madurando y creérselo». Son las palabras del entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, para describir a un Martín Fuentes llamado a dar el salto al primer equipo en esta segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal. El anuncio de la retirada de Arón Díaz a final de temporada y las dificultades que tendrá para participar en todos los entrenamientos a partir de ahora le abren de par en par las puertas al joven jugador de Carballo. Y ya no solo para la actual campaña, sino de cara a la próxima como acompañante del renovado Arnau Fernández.

Fuentes, de 21 años de edad, ya disfrutó de minutos el domingo ante el Fútbol Club Barcelona, en un duelo más destinado para el disfrute y para ir soltándose que para extraer conclusiones. El extremo izquierdo anotó dos goles de cinco lanzamientos ante Emil Nielsen, en una jornada en la que hizo doblete, ya que por la mañana había marcado nueve en la victoria del Automanía Luceros frente al Culleredo.

«Lo veo muy preparado para aportar, para ayudarnos y creo que la clave está más en el factor mental que en sus capacidades», ahonda Domínguez. «Se lo tiene que tomar con calma porque en su posición está Arnau, no debe meterse una presión que no le corresponde», señala una de las personas que mejor lo conoce, el técnico del filial, Adrián Méndez, que coincide con su homólogo pontevedrés en destacar las capacidades de su pupilo. «Está preparado. Ya jugó el año pasado y el anterior. Estamos muy contentos con él y el único pasito que le falta es que se lo crea, que se diga a sí mismo que estoy aquí y que puedo aportar», resume Méndez.

Un examen de cara a la próxima temporada

Fuentes llegó a Cangas hace un par de temporadas desde el Xiria de Carballo. Fue él mismo quien se ofreció, aprovechando la presencia de su excompañero Mateo Pallas, que había aterrizado un año antes en el Luceros. «Lo conocía de Carballo y el hecho de que fuera ambidiestro nos hizo ficharlo», reconoce Adrián Méndez. El joven, recién dado el salto a edad sénior, tan solo tenía en mente seguir jugando en Primera Nacional, como reconocía en una entrevista en FARO. Su trabajo –y la filosofía de cantera del club– han hecho el resto.

Noticias relacionadas

«Mantiene el mismo carácter con el que llegó, carácter Xiria. Entonces solamente era un finalizador, pero ha ido añadiendo más cuestiones tácticas. Lee muy bien las transiciones y defensivamente ha crecido en los impares y forzando faltas en ataque del rival», explica el entrenador del filial del Frigoríficos, que lo considera «muy bueno técnica y tácticamente». La alternativa le ha llegado y Quique Domínguez insiste en que «las oportunidades, cuando se presentan, hay que aprovecharlas, aunque sea por situaciones no previstas como esta». A nadie escapa que estos meses también serán un examen para saber el nivel que puede dar Fuentes en el primer equipo, un examen que, si lo aprueba, podría permitirle formar parte de la primera plantilla del Cangas la próxima temporada.