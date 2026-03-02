El Frigoríficos, sin opción ante el ogro

El peso de la lógica, ese que en balonmano se traduce como que la Liga Nexus Asobal es una competición que disputan 16 equipos y que gana el Barcelona por aplastamiento, se materializó ayer en O Gatañal. La metafórica visita al dentista que supone enfrentarse al conjunto blaugrana acabó con derrota del Frigoríficos del Morrazo (22-35) en un encuentro en el que Quique Domínguez reservó a varias de sus piezas más importantes –Manu Pérez, Javi García y Pereiro no se vistieron, y Arnau lo hizo pero no jugó un solo minuto– y que difícilmente sirva para sacar demasiadas conclusiones. El Cangas compitió, sobrevivió al rodillo que aplicaron los de Antonio Carlos Ortega en la primera parte, y se soltó un tanto la presión en la segunda, cuando el marcador ya estaba sentenciado hacia los visitantes. La mente ya está puesta en la final del próximo fin de semana ante el Guadalajara.

Ludman estrenó el marcador y dio la primera y única ventaja al Frigoríficos ante el jolgorio de un pabellón de O Gatañal que soñaba, si no con una utópica sorpresa, sí al menos con exigir durante muchos minutos al Barça. No fue así, porque tras el 3-4 los locales se atascaron, mientras un buen Ivan Panjan sacaba manos milagrosas para mantener con cierta vida a los suyos. Pero 11 minutos sin marcar son demasiados ante un rival de la categoría de los blaugrana, y de ese 3-4 se pasó a un 3-12 que no hacía sino reflejar los problemas ofensivos de los locales.

Gayo y Santi, con Panjan al fondo, en una acción defensiva del duelo de ayer en O Gatañal. / Santos Álvarez

Domínguez pidió tiempo para frenar la tendencia negativa (4 goles en solo 21 minutos), con su equipo cayendo ante la sólida defensa visitante, ante Nielsen, e incluso ante el criterio arbitral. Y eso que parece complicado realizar una mala actuación cuando la diferencia entre dos equipos es tan grande. El Cangas regresó y cerró el primer tiempo con dignidad.

Mateo tomó el relevo de Panjan bajo palos en la segunda mitad y cumplió. El rendimiento de los dos metas fue una de las buenas noticias del choque de ayer, al igual que la capacidad de lanzamiento exterior de Ludman (con mayor o menor acierto) y los minutos para los más jóvenes: Juan Rodríguez, Iago y un Martín Fuentes que tomaba el relevo simbólico de Arón Díaz tras el anuncio de la retirada del lalinense al término de la presente temporada. No era el día para lucir, sino para ir soltándose presión.

El duelo entró en un intercambio de goles. El Frigoríficos elaboraba para intentar encontrar algún resquicio en el 6.0 visitante, y el Barcelona explotaba cuando podía su velocidad con el contragol o con ataques muy rápidos. Las diferencias se mantenían entre los 9 y los 11 goles, en lo que suponía las tablas en los segundos 30 minutos. Ortega pidió tiempo a falta de diez para el final, pero el Cangas supo aguantar el pulso con dos menos (22-32, minuto 54). Tan solo el acelerón final de los catalanes les permitió redondear el marcador hasta el 22-35 definitivo.

FICHA TÉCNICA: