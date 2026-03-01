El Frigoríficos reserva piezas para medirse al Barcelona

Con la intención de plantar cara pero sin quemar las naves en una batalla desigual el Frigoríficos del Morrazo se enfrenta esta tarde (20 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de la aragonesa Lorena García y la valenciana Tania Rodríguez) al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Lo hará reservando alguna de sus piezas por problemas físicos, y pensando también en la siguiente cita liguera, ante el Sanicentro Guadalajara en una nueva cita por la permanencia.

De este modo, Javi García y Samu Pereiro se caen de una lista de convocados en la es duda el central Manu Pérez. El pivote leonés, tras haber forzado para jugar frente al Viveros Herol Nava sufrió una sobrecarga en su hombro dañado, y desde el club no quieren correr riesgos con él. No disputó un solo minuto en Huesca y ante el Barcelona también disfrutará de descanso para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo de Guadalajara. Pereiro, por su parte, sigue con molestias en la rodilla tras una acción del partido ante el Huesca. Aunque pudo volver a pista y, de hecho, acabó anotando el gol de la victoria, lo cierto es que hay una afectación del ligamento lateral y habrá que ver su evolución en los próximos días para conocer su disponibilidad. A ellos se ha sumado Pérez, con el hombro derecho tocado.

Así las cosas, Quique Domínguez echará mano del filial para completar la lista, recurriendo al primera línea Iago Iglesias y al pivote Juan Rodríguez. En caso de que Pérez finalmente no esté en condiciones de participar, su sustituto sería el extremo Martín Fuentes. El resto de convocados serán los porteros Panjan y Mateo; el central Santi López; los laterales Valderhaug, Ludman, Gayo y Rivero; los pivotes Quintas y Pablo Castro; y los extremos Arnau, D’Antino, Gallardo y Arón Díaz.

El encuentro tendrá un componente especial para este último tras haber anunciado su retirada a final de temporada. No será posiblemente su último encuentro con la camiseta del Cangas pero sí el primero tras decidir colgar las zapatillas. También podría suponer, si no entra en las habituales rotaciones de Ortega, el regreso de Dani Fernández a O Gatañal.