Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

El Bueu Atlético se redime ante el Porriño

Los de Luis Montes vencen en un duelo igualado en el regreso de Martiño

Roque en una jugada del duelo de ayer entre Bueu y Porriño. | SANTOS ÁLVAREZ

Roque en una jugada del duelo de ayer entre Bueu y Porriño. | SANTOS ÁLVAREZ

Redacción

Bueu

El Bueu Atlético se redimió del varapalo sufrido la semana pasada ante el Calvo Xiria –derrota por 20 goles de diferencia– con un triunfo ante el Porriño (33-29) que permite a los de Luis Montes mantenerse en la lucha por la quinta plaza de la categoría de cara a la recta final del campeonato.

El duelo comenzó igualado, con una confrontación de estilos entre el ritmo rápido de los locales y la defensa cerrada y el juego más posicional de los visitantes, con Xosé Canedo como ejecutor. Los buenenses, eso sí, apretaron en la segunda mitad de este primer periodo y consiguieron irse al descanso con 14-10 en el marcador.

En la reanudación un parcial de 1-4 ajustó el marcador y el Bueu Atlético se mantuvo hasta el minuto 45 con rentas de entre uno y dos goles. Pero a partir de ahí el juego combinativo de Brais y Roque en la primera línea desmontó la defensa visitante y permitió a los de O Morrazo coger una renta de cuatro tantos que le permitió cerrar el partido con el 33-29 definitivo.

Noticias relacionadas

Más allá de la victoria lo más destacable fue el regreso en las filas del Bueu Atlético del canterano Martiño, que regresaba tras una lesión en el hombro que lo mantuvo en el dique seco desde la pretemporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
  3. Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
  4. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  5. La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
  6. El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
  7. El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
  8. La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía

La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes

La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos

El boom de reconvertir bajos comerciales no resuelve el problema de vivienda en Cangas

El boom de reconvertir bajos comerciales no resuelve el problema de vivienda en Cangas

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

El Celta muda de piel para Montilivi

El Celta muda de piel para Montilivi

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"

Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos

Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
Tracking Pixel Contents