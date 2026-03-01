El Bueu Atlético se redime ante el Porriño

El Bueu Atlético se redimió del varapalo sufrido la semana pasada ante el Calvo Xiria –derrota por 20 goles de diferencia– con un triunfo ante el Porriño (33-29) que permite a los de Luis Montes mantenerse en la lucha por la quinta plaza de la categoría de cara a la recta final del campeonato.

El duelo comenzó igualado, con una confrontación de estilos entre el ritmo rápido de los locales y la defensa cerrada y el juego más posicional de los visitantes, con Xosé Canedo como ejecutor. Los buenenses, eso sí, apretaron en la segunda mitad de este primer periodo y consiguieron irse al descanso con 14-10 en el marcador.

En la reanudación un parcial de 1-4 ajustó el marcador y el Bueu Atlético se mantuvo hasta el minuto 45 con rentas de entre uno y dos goles. Pero a partir de ahí el juego combinativo de Brais y Roque en la primera línea desmontó la defensa visitante y permitió a los de O Morrazo coger una renta de cuatro tantos que le permitió cerrar el partido con el 33-29 definitivo.

Más allá de la victoria lo más destacable fue el regreso en las filas del Bueu Atlético del canterano Martiño, que regresaba tras una lesión en el hombro que lo mantuvo en el dique seco desde la pretemporada.