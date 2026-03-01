Beluso y Moaña se miden a domicilio a Tyde y Lemos

La Cultural Deportiva Beluso intentará redondear su buena trayectoria de las últimas semanas con un triunfo en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, campo Álvarez Durán) lo enfrenta al Tyde, rival directo en la batalla por eludir el descenso. El conjunto que dirige Bruno Gago viene de imponerse de forma contundente a Sporting Celanova y Cented Academy en dos duelos que le han permitido poner tierra de por medio con respecto a las posiciones de peligro. El tercero de los duelos marcados en rojo en su calendario no es otro que el de hoy, toda vez que su rival es decimosexto con 22 puntos, en puestos de descenso directo. Los de O Morrazo, con 31 en su casillero, no quieren darle opción a una posible resurrección deportiva.

El preparador celeste no podrá disponer nuevamente de dos de sus mediocampistas, el organizador Bruno por lesión, y Álex Fernández por sanción. Los otros 16 futbolistas entrarán en la convocatoria, y son los porteros Íker y Antón; los defensas Bermu, Parada, Lope, Vivi, Cristian, Ortube y Freire; los mediocampistas Santi, Mole, Nuda, Jardí y Arroyo; y los delanteros Pasto, Abraham, Raúl Paredes y Millán.

Los buenenses intentarán mantener a buen recaudo la portería propia y explotar el acierto anotador del que han hecho gala en las dos últimas semanas, en las que han anotado la friolera de nueve dianas. Si lo consiguen sus opciones de triunfo se incrementarían exponencialmente.

El Club Deportivo Moaña buscará la sorpresa en el partido que esta tarde (16.30 horas, A Pinguela) afronta ante un Lemos que esta temporada se mantiene invicto en su feudo. Cinco victorias y seis empates es el balance como local de una escuadra lucense que es sexto y pelea por colarse en la promoción de ascenso. Los moañeses, por su parte, suman 23 puntos y ocupan plaza de descenso directo.

Rafa Vázquez tiene para este partido las bajas de Samu por lesión, de Hugo por sanción y de Dapiga y Emma por decisión técnica. Los 17 convocados son los porteros Guille y Rulo; y los jugadores de campo Adrián Costa, Andrés, Chisco, Comesaña, Jesús, Juan, Adrián Alonso, Marcos, Javi, Villar, Breno, Breixo, Fraga. Marchena y Mauro.

El Domaio, a mirar hacia la zona media

El Domaio visita esta tarde (16 horas, Monte da Mina) al Racing Castrelos en un partido que podría permitirle mirar hacia la zona intermedia de la clasificación, siempre y cuando consiga un resultado positivo. El equipo moañés, decimosegundo con 27 puntos, está a tan solo tres de su rival de hoy, que es décimo con 30. Un triunfo, por tanto, le permitiría igualarlo y escalar posiciones en la tabla.

Los de Miguel del Ojo llegan a este encuentro en un momento óptimo después de haber logrado dos triunfos consecutivos por primera vez en toda la temporada. Las victorias frente a Mos y Caselas le han permitido poner distancia con respecto al descenso y afrontar este choque con mayor tranquilidad.

El técnico tiene las bajas de Antón, Diego, Pichi, Marcos, Eloy y Manu Iglesias, y ha descartado a Rulo. Los elegidos son Róber, Darío, Gabri, Pedro, Aldao, Asier, Hamza, Lucas, Ángel, Fran, Dani, Hugo, Chanty, Jonás, Pablo, Unai y Manu Hermelo.

En Tercera el Cruceiro visita al Cotobade y el Bahía al Cobres, ambos a las 17 horas.